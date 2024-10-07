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За тиждень ДТЕК повернув світло в оселі майже 246 тисяч родин після обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
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За тиждень ДТЕК повернув світло в оселі майже 246 тисяч родин після обстрілів
Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл
фото: dtek.com

За тиждень енергетики повернули світло майже 246 тисяч родин, після атак ворога, – ДТЕК

За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло жителям 347 населених пунктів За минулий тиждень енергетики ДТЕК повернули світло майже 246 тисяч родин у 347 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях. Про це повідомляють у ДТЕК Ріната Ахметова.

Найбільше відновлень – на Донеччині, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій. За тиждень тут вдалося з дозволу військових повернути світло у домівки майже 153 тисяч родин.

Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл. Не стихають і обстріли Дніпропетровщини.

Тут з 30 вересня по 6 жовтня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання 73,1 тисяч родин, знеструмлених через ворожі обстріли.

Одещина також часто потерпає від ворожих атак. Минулого тижня енергетикам вдалося відновити електрику у 18,1 тисячах домівок місцевих мешканців.

Ще у 1,6 тисяч осель енергетики повернули світло на Київщині, яка також піддавалася ворожим обстрілам.

Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК потрапили під обстріл, коли вони повертали людям світло.

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Теги: ДТЕК війна електроенергія енергетика Україна росія

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