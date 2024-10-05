Ізраїль, імовірно, ліквідував нового главу «Хезболли» Сафі ад-Діна

Після ударів ЦАХАЛу по Бейруту рятувальники не могли обшукати місце «прильотів»

Ізраїльські авіаудари по південних передмістях Бейрута з п’ятниці не дозволяють рятувальникам обстежити місце вибухів, які, за підозрами, могли призвести до загибелі передбачуваного наступного лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна. Про це повідомили в суботу три джерела в службах безпеки Лівану агентству Reuters.

Одне з джерел зазначило, що Сафі ад-Дін, якого вважали можливим наступником загиблого лідера Сайєда Хасана Насралли, був недоступний з моменту удару в п’ятницю.

Ізраїльські авіаудари по Лівану, що розпочалися 4 жовтня, стали однією з найбільш значущих подій в регіоні за останній час. Основні удари були зосереджені на південних передмістях Бейрута, які є традиційною базою впливу «Хезболли». Як стало відомо з джерел в службах безпеки Лівану, ці атаки могли призвести до ліквідації одного з найвпливовіших лідерів цієї організації – Хашима Сафі ад-Діна.

Саме його вважали основним кандидатом на заміну ліквідованого лідера «Хезболли» Сайєда Хасана Насралли. Сафі ад-Дін був відсутнім на зв'язку після ударів. Ізраїль, імовірно, мав на меті ліквідацію саме цього чиновника, враховуючи його високий статус і роль у майбутньому організації.

Рятувальні операції на місці авіаударів були ускладнені через постійні атаки, що заважало пошуку тіл і можливих уцілілих. Ліванські офіційні джерела поки що не підтверджують остаточну інформацію про загибель Сафі ад-Діна, але його зникнення породжує дедалі більше спекуляцій щодо успішності операції.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

До слова, Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони здійснили чергову евакуацію громадян, які перебували в Лівані.

Також стало відомо, що миротворці Організації Об'єднаних Націй, що діють на півдні Лівану, продовжують виконувати свої обов'язки попри складні умови в регіоні. Раніше Ізраїль закликав до їх переведення через військову операцію, яку він проводить у цьому районі.