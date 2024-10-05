Україна-Франція: де дивитись матч ЧС з футзалу за «бронзу» та шанси команд

Україна вперше в історії може стати призером Чемпіонату світу з футзалу

У неділю, 6 жовтня, збірна України зіграє матч за третє місце на Чемпіонаті світу з футзалу 2024 року проти команди Франції. Матч Україна – Франція у прямому ефірі можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, а також на YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Збірна України з футзалу зустрінеться з командою Франції в матчі за бронзові медалі Чемпіонату світу з футзалу. Поєдинок обіцяє бути напруженим, оскільки обидві команди продемонстрували відмінну гру протягом турніру, але не змогли пробитися до фіналу.

Збірна України впевнено йшла до цього етапу, демонструючи високу тактичну підготовку та злагодженість команди. Важливо зазначити, що українська команда здобула складні перемоги в груповому етапі та впевнено подолала суперників у плей-оф. Проте у півфіналі українцям не вдалося переграти збірну Бразилії, що змусило команду боротися за третє місце.

Франція, хоч і вважається менш титулованою командою в футзалі, показала приголомшливі результати цього року. Вони змогли здивувати багатьох експертів, здолавши сильних опонентів і пройшовши до півфіналу, де теж зупинилися за крок до фіналу, програвши аргентинцям.

Прогноз на матч

Україна виглядає фаворитом у цьому протистоянні завдяки досвіду та високому рівню гри в попередніх раундах. Водночас Франція може виявити несподівану боротьбу, спираючись на свою швидкість і тактичні нововведення. Очікується, що матч буде досить рівним, але з перевагою на боці українців – передбачуваний рахунок 4:2 на користь України.

Чемпіонат світу з футзалу 2024 року став важливою подією для футзальної спільноти, де зібралися найкращі команди з усього світу. Україна вже неодноразово підтверджувала свій статус одного з лідерів футзалу, і здобуття бронзових медалей стане вагомим досягненням для збірної, адже це історична подія, Україна ще ніколи не заходила так далеко під час Чемпіонату світу.

Нагадаємо, Чемпіонат світу з футзалу розпочався 14 вересня. Як повідомляла Асоціація футзалу України, змагання у період з 14 вересня до 6 жовтня відбуваються у трьох містах Узбекистану – Андижані, Бухарі й Ташкенті.

До слова, раніше збірна України з футзалу розгромила національну команду Венесуели в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок у Ташкенті (Узбекистан) завершився з рахунком 9:4. Потрапити до четвірки найкращих команд світу українцям вдалося вперше з 1996-го року.

Нагадаємо, Україна зазнала поразки від Бразилії у півфіналі чемпіонату світу-2024, поступившись суперникові з рахунком 2:3.