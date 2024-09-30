Ізраїль анонсував початок нової фази війни проти «Хезболли»

Йоав Галлант повідомив, коли розпочнеться наступна фаза війни проти ліванського угрупування

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що незабаром розпочнеться наступна фаза війни Ізраїлю проти ліванського угрупування «Хезболла». Про це повідомляє The Times of Israel.

«Незабаром почнеться наступна фаза війни проти «Хезболли». Це стане вагомим чинником у зміні ситуації з безпекою та дозволить нам завершити важливу місію повернення мешканців до їхніх домівок. Ми змістимо центр тяжіння на північ», – йдеться у заяві міністра оборони.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Ізраїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Як заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, Ізраїль зіткнеться з серйозними труднощами у поверненні своїх громадян до їхніх домівок на півночі країни, якщо він вступить у повномасштабну війну з бойовиками «Хезболли» або Іраном.

До слова, ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.