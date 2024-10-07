Росія запустила по Україні понад 80 ракет та дронів: як відпрацювала ППО

Російські ракети були запущені з Курської та Бєлгородської областей, а також із районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Єйськ

Близько 08:20 ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К, що піднялися з аеродрому Саваслєйка у Тамбовській області

У ніч на 7 жовтня та вранці до 08:30 російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. РФ використовувала балістичні ракети «Іскандер-М», авіаційні ракети Х-59 та безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Російські ракети були запущені з Курської та Бєлгородської областей, а також із районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Єйськ.

Близько 08:20 ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К, що піднялися з аеродрому Саваслєйка у Тамбовській області.

За даними Повітряних Сил України, радіотехнічні війська зафіксували понад 80 повітряних цілей. Оборону здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою було знищено дві ракети «Кинджал» над Київщиною та 32 ворожих дронів у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях.

На Харківщині зафіксовано кілька влучань ворожих дронів, один із трьох «Кинджалів» вразив район аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Також, у різних регіонах України втрачено 37 російських безпілотників, ймовірно, через активну роботу РЕБ.

Один безпілотник продовжує перебувати у повітрі, бойова робота триває. Інформація щодо подальших влучань уточнюється.

У ніч на 7 жовтня російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки на Київ сьогодні зранку, 7 жовтня, у трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків – в Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському. Про це інформує пресслужба КМВА. Уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта – переважно на відкритий території. Попередньо – без постраждалих. Згодом Кличко додав, пожежу в Соломʼянському районі, що виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає.

Також у Старокостянтинові Хмельницької області з самого ранку, 7 жовтня, пролунали вибухи. На місто летіли ракети.