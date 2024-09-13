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Кремль покарав співробітників британського посольства через «шпигунство»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кремль покарав співробітників британського посольства через «шпигунство»
фото: «Парламентская газета»
Посольство Великої Британії у Москві

Російська спецслужба нібито отримала документи, які свідчать про те, що «Лондон координує ескалацію міжнародної воєнно-політичної обстановки»

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії звинуватила у шпигунстві шістьох співробітників британського посольства у Москві. Дипломатів позбавили акредитації. Про це повідомила пропагандистська «Парламентская газета».

Російська спецслужба нібито отримала документи, які свідчать про те, що «Лондон координує ескалацію міжнародної воєнно-політичної обстановки».

ФСБ заявила, що буцімто британська влада керувала підривною діяльністю в Росії та країнах колишнього СРСР через директорат Східної Європи та Центральної Азії міністерства закордонних справ королівства. Після початку повномасштабної війни в Україні цей підрозділ, на думку росіян, став спецслужбою, покликаною завдати стратегічної поразки РФ.

Російське МЗС припинило акредитацію шести співробітників британського посольства в Москві за «розвідувально-підривну роботу». Ідеться про таких дипломатів: Грейс Елвін, Джесіка Дейвенпорт, Ендрю Дафт Каллум, Кетрін Макдоннал, Блейк Паттел і Томас Джон Хіксон.

Відомство країни-агресорки пригрозило, що «якщо надалі аналогічні дії виявлять в інших британських дипломатів, ФСБ вимагатиме достроково припинити їхнє відрядження в Росії».

Нагадаємо, що, за повідомленням The Times, Велика Британія і США близькі до того, щоб дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії проти цілей на теритлрії РФ. Цьому сприяли поставки нових іранських ракет Москві. На тлі цього російський диктатор Володимир Путін озвучив чергові погрози країнам НАТО.

Раніше британське видання The Guardian, посилаючись на джерела в уряді Великої Британії, поіфнормувало, що Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії.

Теги: посол посольство Велика Британія росія ФСБ

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