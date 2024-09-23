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Наступ на Харківщині. Британська розвідка розкрила плани окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Наступ на Харківщині. Британська розвідка розкрила плани окупантів
Основним напрямком наступу російських військ залишається Покровський
фото: Генштаб ЗСУ

Ймовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл

У північно-східній частині Харківської області російські окупанти просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X (Twitter).

«Ймовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій», – зазначають британські розвідники.

Водночас, за їхніми даними, основні зусилля російських військ, як і раніше, зосереджені на Покровську на сході України. Росія, швидше за все, зайняла міста Гродівка, на схід від Покровська, та Українськ, на південь від міста. Російські війська залишаються приблизно за 8 км від Покровська.

«Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування Росії по осі минулого тижня», – зауважило міноборони Британії.

Нагадаємо, що Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України продовжує активні наступальні дії на Харківщині, спрямовані на знищення окупантів та руйнування оборонних позицій противника. 

До слова, Третя штурмова бригада повідомила, що російські загарбники підтягують на Харківський напрямок бронетехніку, що може свідчити про підготовку до наступу. 

Раніше російські загарбники відкрили вогонь по своїх же підрозділах у Вовчанську Харківської області.

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Теги: війна Донеччина Харківщина фронт наступ британська розвідка

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