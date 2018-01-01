Захарченко оголосив про затримання людей за вбивство «Гіві»

Ватажок «ДНР» каже, що «розслідування» завершиться цього року

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко заявив про затримання людей, які нібито мають причетність до вбивства ватажка батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих, відомого як «Гіві». Відповідне повідомлення поширили онлнай-ресурси бойовиків. За його словами, у «ДНР» встановили всіх



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Місце вбивства «Гіві»

Ватажок «ДНР» каже, що «розслідування» завершиться цього року

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко заявив про затримання людей, які нібито мають причетність до вбивства ватажка батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих, відомого як «Гіві». Відповідне повідомлення поширили онлнай-ресурси бойовиків.

За його словами, у «ДНР» встановили всіх «причетних», проте затримали лише деяких з них. Він пообіцяв закінчити справу до кінця 2018 року.

Захарченко додав, що причетні до загибелі Толстих мають пряме відношення до вбивства Арсена Павлова («Моторола»).

Нагадаємо, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що ватажка батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих вбили під час диверсійної операції українських патріотів.

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