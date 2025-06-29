Загибель пілота F-16: полковник Повітряних сил пояснив, чому міг розбитися літак

Лиходід наголосив, що і в мирний час гинули льотчики, а зараз – війна

Причинами пошкодження українського літака F-16 вночі 29 червня, внаслідок чого загинув льотчик Максим Устименко, могло стати зіткнення з уламками ворожої цілі, ураження «дружнім вогнем» або ж відмова техніки. Як інформує «Главком», про це сказав льотчик-випробувач, полковник Повітряних сил Збройних сил України Олександр Лиходід в ефірі Київ24.

«Перша причина – це зіткнення з уламками цілі, яку вразив. Коли починається інтенсивна робота, і все вдається, льотчик, як і будь-яка людина, входить в кураж. Це коли купа цілей, купа літаків, обстановка змінюється дуже інтенсивно», – пояснив Лиходід.

Ще однією причиною, на його думку, може бути ураження «дружнім вогнем». Не виключає підполковник ЗСУ і відмови техніки.

«Це війна. В мирний час гинули льотчики. Літати падали, падають і будуть падати, поки там сидить людина», – наголосив він.

Нагадаємо, уночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту», – повідомили Повітряні сили.

Також Зеленський відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка: «Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну».