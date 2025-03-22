Українські льотчики ліквідували ворожий об'єкт у Бєлгородській області

У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання

Повітряні Сили Збройних Сил України 21 березня завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.

У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

«Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях. Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові сил оборони продовжать завдавати ударів по пунктах управління окупантів з метою зниження їх здатності вести агресивну війну проти України», – сказано у повідомленні.

Раніше українські військові знищили самохідний зенітний ракетний комплекс російських загарбників «Бук-М1» із боєкомплектом на одному з ключових напрямків фронту.

Нагадаємо, українські військові знищують бронетехніку російських загарбників на Покровському напрямку за допомогою мінних загороджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Зазначається, мінування ділянок можливого просування противника є важливою частиною оборони.

До слова, 18 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів Третьої мотострілецької дивізії 20-ї армії РФ в районі Демидівки Білгородської області.