Польща змінила правила працевлаштування: хто не отримає роботу

Для того, аби отримати роботу у Польщі, потрібно виконати низку умов

Польща суттєво оновила правила віз і умови працевлаштування для іноземців

З 1 червня у Польщі набули чинності нові правила для іноземців: посилені вимоги до студентів та обмежений доступ до ринку праці. Тепер для навчання потрібне знання мови на рівні B2, а деяким категоріям мігрантів заборонено подаватись на роботу чи проживання. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу Республіки Польща. Мета таких змін – зробити процедури легалізації перебування та працевлаштування більш прозорими, законними та контрольованими.

Одні з найістотніших змін стосуються студентів, які планують вступати до польських вищих навчальних закладів. Тепер кожен кандидат має:

надати документально підтверджену освіту, визнану Національним агентством академічних обмінів (NAWA);

довести знання мови навчання не нижче рівня B2;

скласти вступний іспит або пройти співбесіду;

не перевищувати допустиму частку іноземців – не більше 50% від загальної кількості студентів у закладі.

Університети, де кількість іноземців перевищить 50%, будуть зобов'язані припинити набір таких студентів до нормалізації співвідношення. Також, якщо студент не з'явиться на навчання – ВНЗ має повідомити про це консульство. Для іноземців, які прагнуть працювати в Польщі, нові правила передбачають:

заборону подання заяв на проживання та роботу для осіб з візами інших країн ЄС або виданими для транзиту, участі у культурних/спортивних заходах;

створення «чорних списків професій» – глави округів зможуть визначати перелік робіт, де іноземцям не видаватимуть дозволів;

ширші повноваження для бюро праці – зокрема, контроль зарплат та частоти працевлаштування;

зростання штрафів за нелегальне працевлаштування – від 3000 до 50 000 злотих.

Окремо законодавці встановили, що нові кадрові агенції зможуть працевлаштовувати іноземців лише за два роки після реєстрації. Очікується, що це має зменшити кількість «тимчасових» агенцій, які зловживають системою.

Усі нові норми базуються на цифровізації процесів, адже подання заяв, моніторинг дозволів, звітність – все відбуватиметься через ІТ-системи, які також поєднають державні служби. «Міграція має бути законною, безпечною та відповідати інтересам держави. Ми закриваємо шлях для маніпуляцій, залишаючи відчиненими двері для тих, хто дійсно хоче вчитися або працювати чесно», – наголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

До слова, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію.