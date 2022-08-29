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Геннадій Матуляк. Історія льотчика, який ціною життя врятував людей під Гостомелем

країна героїв
Надія Карбунар
glavcom.ua
Геннадій Матуляк. Історія льотчика, який ціною життя врятував людей під Гостомелем
Підполковник Геннадій Матуляк літав понад 20 років
фото з відкритих джерел

Замість рятувати себе, Геннадій зберіг життя мешканцям села Глібівка

Побратими розповідають, що в небі він був, ніби Том Круз у фільмі «Топ Ган». Військовий льотчик Геннадій Матуляк свого часу мав змогу перейти в цивільну авіацію – там було спокійніше, та й заробітки більші. Але служіння Батьківщині важило для нього більше, ніж гроші та комфорт.

Геннадій був закоханий у небо з дитинства
Геннадій був закоханий у небо з дитинства
фото з відкритих джерел

Геннадій мріяв, що в Україні з’явиться пілотажна група і увесь світ побачить, наскільки професійними в небі є наші льотчики. Свою майстерність він довів, на жаль, це коштувало Герою життя…

Народився Геннадій Матуляк на Миколаївщині – у селі Мартинівське Вознесенського району. Батько був авіаційним техніком, тому мрія про польоти – родом із самого дитинства. І вона здійснилася, літав на МіГ-29, Л-39, Су-25.

«Дуже чуйна, весела людина. Постійна усмішка, з почуттям гумору, хороший фахівець. Пройшов шлях від льотчика до командира авіаційної ескадрильї», – розповів про побратима заступник командира 299 бригади тактичної авіації з морально-психологічного забезпечення Микола Цвицинський.

Геннадій Васильович Матуляк (29 квітня 1977 – 25 лютого 2022) – підполковник, командир авіаційної ескадрильї 299 бригади тактичної авіації, пілот літака МіГ-29, Л-39, Су-25.

1998 закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Учасник АТО/ООС. Загинув у авіакатастрофі. Залишилися дружина та двоє дітей – син від першого шлюбу та донька.

Герой України (2022, посмертно).

Дружина Геннадія, Ольга, також військова, служить психологом. Пригадує, що у них із чоловіком була досить цікава історія знайомства. На першому побаченні він розповів, помітив дівчину в літаку ще кілька років тому, коли вона уперше стрибала з парашутом. Тоді ж сказав, що їм треба одружитися та що матимуть донечку.

Геннадій та Ольга
Геннадій та Ольга
фото з відкритих джерел

Так і трапилося, закохані побралися 2017 року, за рік народилася Софійка.

Окрім польотів, Геннадія Матуляка захоплювала їзда на мотоциклі, хокей. Маленьку донечку він вчив кататися на ковзанах, бо мріяв, щоб вона займалася фігурним катанням.

Геннадій любив грати у хокей
Геннадій любив грати у хокей
фото з відкритих джерел

Широкомасштабне вторгнення не стало для родини несподіванкою. Ще на початку року вони склали тривожну валізку. Ольга пригадує, дуже часто чоловікові снилося, що він загине у повітряному бою… Прикро, що вони стали пророчими.

У ніч із 23 на 24 лютого підполковник Геннадій Матуляк по команді «Тривога!» помчав на службу. Виконував бойові вильоти, знищуючи ворожу техніку в районі Херсонської області. Зранку 25 лютого офіцер розбив колону поблизу Гостомеля та полетів знову працювати над Київщиною…

Саме у цей час Ольга отримала повідомлення від жительки одного із сіл Вишгородського району, яка знайшла її через соцмережі: «Ви часом не дружина Геннадія Матуляка?». Далі було фото його паспорта.

Обгорілу сторінку паспорта Геннадія Матуляка знайшли біля його збитого літака
Обгорілу сторінку паспорта Геннадія Матуляка знайшли біля його збитого літака
фото з відкритих джерел

«Мешканці й розповіли, що саме відбувалось у небі Вишгородського району, де загинув чоловік. Все трапилось близько сьомої ранку. Повітряний бій, російський винищувач влучає у літак Геннадія, він був ведучим. Чоловік почав виводити літак, аби захистити село, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Уже навіть встиг потягнути катапульту, аж тут… друге влучання, яке не залишило шансів. Літак і пілот спалахнули. Місцеві жителі на власні очі бачили, як літак летить просто на них і як пілот рятує сотні життів. Машина впала за кілька кілометрів від населеного пункту, у лісосмузі. Вже за 15 хвилин люди підбігли на місце катастрофи. Скажу відверто, для мене було дуже важливо почути правду, дізнатись, що це не легенда, що мій Герой і справді врятувати стільки життів…», – розповіла Ольга Матуляк виданню АрміяInform.

12 фото
На весь екран

Замість рятувати себе, Геннадій зберіг життя мешканцям села Глібівка. Люди знайшли останки Героя та поховали на місці катастрофи.

У рідному Миколаєві офіцера перепоховали в квітні – після того, як Київщину звільнили від окупантів і з’явилася змога ексгумувати тіло. Загиблому льотчику було 44 роки.

Загалом підполковник Матуляк служив 28 років, літав понад 20. Останній його контракт закінчувався у 2023 році.

Татову нагороду отримала Софійка
Татову нагороду отримала Софійка
фото: armyinform.com.ua

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі указом Президента України № 78/2022 від 28 лютого 2022 року підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу посмертно присвоєно звання Героя України. Нагороду із рук Володимира Зеленського отримали дружина Ольга та донечка Софійка.

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Теги: війна Герой України Україна льотчик Геннадій Матуляк Гостомель

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