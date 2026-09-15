Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я

Водночас Пєсков прямо не заявив, що Росія готова припинити удари

Пєсков назвав ініціативу президента США хорошою ідеєю та заявив про контакти з Вашингтоном

У Кремлі позитивно відреагували на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише «Главком».

«Ми бачили публікацію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я. Ми загалом, безумовно, вважаємо це хорошою ідеєю, хорошою ініціативою», – сказав Пєсков.

За його словами, Москва підтримує контакти з американською стороною.

«Ми перебуваємо в контакті з американцями. Ми завжди на боці мирних рішень», – заявив речник Кремля.

Водночас Пєсков прямо не заявив, що Росія готова припинити удари по українських енергетичних об’єктах. Він також не уточнив, чи погодила Москва конкретні умови запропонованого Трампом перемир’я.

Напередодні Трамп закликав Україну та Росію припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Американський президент заявив, що такий крок може стати частиною ширшого процесу припинення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія взяла на себе аналогічне зобов'язання. Водночас американський лідер пов'язав зростання світових цін на дизельне пальне саме з російсько-українською війною.