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Зеленський і Трамп можуть провести переговори в Нью-Йорку – дипломат

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський і Трамп можуть провести переговори в Нью-Йорку – дипломат
Дипломат зазначив, що головною темою можливої зустрічі має стати пошук шляхів до справедливого та тривалого завершення війни
фото: Офіс президента України

Україна розраховує на зустріч президентів під час Генеральної асамблеї ООН

Україна очікує, що президент Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зможуть провести переговори в Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік в коментарі Новини.LIVE, пише «Главком».

За його словами, українська сторона розраховує, що лідери двох держав сядуть за стіл переговорів і обговорять подальші кроки для завершення війни.

«Ми очікуємо, що обидва лідери сядуть за стіл переговорів і обговорять просування миру, аби війна Росії завершилася справедливим і тривалим врегулюванням, а українці змогли повернутися до нормального життя. Це абсолютний пріоритет для нас», – сказав Сєнік.

Дипломат зазначив, що головною темою можливої зустрічі має стати пошук шляхів до справедливого та тривалого завершення війни Росії проти України.

За словами Сєніка, Київ готовий до мирних переговорів, зокрема до тристороннього формату за участю України, США та Росії. Водночас, за його оцінкою, Москва наразі шукає причини для того, щоб уникати такого діалогу.

Україна також готова обговорювати різні варіанти припинення вогню. Серед можливих напрямів дипломат назвав домовленості щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та ситуації в Чорному морі.

81-ша сесія Генеральної асамблеї ООН розпочалася 8 вересня. Загальні дебати високого рівня заплановані на 22-28 вересня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Водночас конкретної дати та формату можливої зустрічі Зеленського і Трампа дипломат не назвав.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом у 20-их числах вересня. Зеленський нагадав, що зараз триває робота над антибалістичною програмою «Фрея» та висловив сподівання, що американці цю програму підтримають. Утім, він наголосив, що поки програма не готова, Україні потрібні пакети балістики від американців.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп переговори Україна США Нью-Йорк

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