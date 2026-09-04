Єврокомісія відреагувала на рішення Угорщини захищати українських чоловіків

Брюссель заявив, що Будапешт не передавав офіційного повідомення

Угорщина не повідомляла Європейську комісію про намір продовжити надавати тимчасовий захист новоприбулим громадянам України призовного віку, які не мають дозволу на виїзд з України. Про це повідомляє «Главком» із заяв речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта.

За його словами, продовження режиму тимчасового захисту для українців було погоджене ЄС раніше цього року. Водночас ухвалені правила передбачають, що держави-члени не повинні надавати такий захист новоприбулим громадянам України, які не мають дозволу української влади на виїзд з огляду на військовий обов'язок.

«Продовження тимчасового захисту було ухвалене раніше цього року. Воно визначає, що тимчасовий захист у принципі не повинен надаватися державами-членами новоприбулим особам, які не мають дозволу від української влади на виїзд з України з огляду на їхній військовий обов'язок», – пояснив Ламмерт.

Водночас ЄС визнає, що країни-члени мають певний простір для ухвалення власних рішень щодо права іноземців проживати на їхній території.

Однак, якщо держава планує відступити від загальних норм законодавства ЄС у цьому питанні, вона має повідомити про це Єврокомісію.

За словами Ламмерта, Угорщина наразі такого повідомлення Брюсселю не надсилала.

«Я не бачив нічого в письмовому вигляді, що міг би прокоментувати на цьому етапі», – сказав речник Єврокомісії.

Напередодні, 3 вересня, угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Угорщина продовжить надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку. За його словами, передусім йдеться про українців із Закарпаття.

Таким чином, заяви Будапешта наразі не були офіційно підтверджені в комунікації з Європейською комісією.

Раніше також повідомлялося, що українські дипломати радять громадянам, які планують оформлювати тимчасовий захист у країнах ЄС, ставити відповідні штампи в паспорти під час виїзду з України.