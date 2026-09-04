Головна Новини
search button user button menu button

Єврокомісія відреагувала на рішення Угорщини захищати українських чоловіків

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія відреагувала на рішення Угорщини захищати українських чоловіків
Угорщина продовжить надавати захист військовозобов'язаним
Фото: Depositphotos

Брюссель заявив, що Будапешт не передавав офіційного повідомення

Угорщина не повідомляла Європейську комісію про намір продовжити надавати тимчасовий захист новоприбулим громадянам України призовного віку, які не мають дозволу на виїзд з України. Про це повідомляє «Главком» із заяв речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта. 

За його словами, продовження режиму тимчасового захисту для українців було погоджене ЄС раніше цього року. Водночас ухвалені правила передбачають, що держави-члени не повинні надавати такий захист новоприбулим громадянам України, які не мають дозволу української влади на виїзд з огляду на військовий обов'язок.

«Продовження тимчасового захисту було ухвалене раніше цього року. Воно визначає, що тимчасовий захист у принципі не повинен надаватися державами-членами новоприбулим особам, які не мають дозволу від української влади на виїзд з України з огляду на їхній військовий обов'язок», – пояснив Ламмерт.

Водночас ЄС визнає, що країни-члени мають певний простір для ухвалення власних рішень щодо права іноземців проживати на їхній території.

Однак, якщо держава планує відступити від загальних норм законодавства ЄС у цьому питанні, вона має повідомити про це Єврокомісію.

За словами Ламмерта, Угорщина наразі такого повідомлення Брюсселю не надсилала.

«Я не бачив нічого в письмовому вигляді, що міг би прокоментувати на цьому етапі», – сказав речник Єврокомісії.

Напередодні, 3 вересня, угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Угорщина продовжить надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку. За його словами, передусім йдеться про українців із Закарпаття.

Таким чином, заяви Будапешта наразі не були офіційно підтверджені в комунікації з Європейською комісією.

Раніше також повідомлялося, що українські дипломати радять громадянам, які планують оформлювати тимчасовий захист у країнах ЄС, ставити відповідні штампи в паспорти під час виїзду з України.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія чоловік військовозобов'язаний Угорщина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Системні зміни потребують часу
Як зберегти український бізнес
24 серпня, 18:38
У перші роки Незалежності про Україну постійно говорили як про країну величезного економічного потенціалу
35 років капіталізму по-українськи. Частина перша. Химерна і незалежна економіка
16 серпня, 19:15
Погрози Росії не працюють: пострадянські країни дедалі далі від Москви
Росія втрачає пострадянських союзників: процес стає незворотним
29 серпня, 14:45
Єдиний доступний Путіну спосіб ескалації – це нарощувати війну проти цивільних в українському тилу
Війна повертається в Росію. Чи зламається Путін?
Сьогодні, 16:06
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 серпня, 00:00
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2026 року
12 серпня, 08:14
Наслідки одного з ударів по логістичному центру Wildberries
Британські дрони вперше вдарили по цілях у Росії
16 серпня, 18:59
Владислав Польський без бронежилета помчав по поранених
«Шанси були мізерні». На Харківщині командир роти сам евакуював двох тяжкопоранених бійців
18 серпня, 16:24
Російські атаки майже зупинили експорт через порти Великої Одеси: світ має реагувати активніше – The Telegraph
Російські атаки майже зупинили експорт через порти Великої Одеси: світ має реагувати активніше – The Telegraph
2 вересня, 13:17

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
97K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Українцю у справі про підрив «Північних потоків» висунуто нове звинувачення
Сьогодні, 17:41
Єврокомісія відреагувала на рішення Угорщини захищати українських чоловіків
Сьогодні, 17:16
Одесит погрожував убивством дівчатам і змушував їх створювати порно
Сьогодні, 16:40
Росіяни посилили атаки у Вовчанській громаді – прикордонники
Сьогодні, 16:02
Албанія не дозволила зайти в порт танкеру тіньового флоту РФ
Сьогодні, 15:28
ЗСУ уразили місця запуску дронів та командні пункти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 14:38

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua