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Україна вступатиме до ЄС без «знижок» та привілеїв – єврокомісарка

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна вступатиме до ЄС без «знижок» та привілеїв – єврокомісарка
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розкрила, на яких умовах Україна вступатиме до ЄС
фото: Reuters

Марта Кос назвала одну з озвучених дат приєднання неможливою та пояснила, що визначатиме швидкість руху Києва до членства

Україна проходитиме процес вступу до Європейського Союзу на загальних умовах, а повномасштабна війна не означатиме послаблення критеріїв членства. Просування Києва залежатиме від виконання необхідних реформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю єврокомісарки з питань розширення Марти Кос виданню Corriere della Sera.

Кос наголосила, що вступ до Євросоюзу ґрунтується на заслугах кожної країни-кандидата. Водночас вона відкинула можливість приєднання України до ЄС уже 1 січня 2027 року.

«Вступ ґрунтується на заслугах: очевидно, що ця дата неможлива. У процесі вступу немає жодних привілеїв чи знижок, але ми повинні враховувати, що Україна веде війну за виживання, тому наш обов'язок також є допомогти їй», – заявила єврокомісарка.

Водночас Кос зазначила, що Євросоюз розраховує відкрити якомога більше переговорних кластерів для України вже до кінця поточного року.

6 жовтня Європейська комісія має представити оновлений огляд політики розширення. Питання подальшого збільшення кількості членів ЄС також обговорюватимуть лідери країн блоку на засіданні Європейської ради в середині жовтня.

Серед ключових тем – вплив розширення на нинішні держави-члени та внутрішні зміни, необхідні самому Євросоюзу для ефективної роботи після прийняття нових країн.

Зокрема, обговорюватиметься можливість переходу від принципу одноголосності до голосування кваліфікованою більшістю в окремих сферах, серед яких безпека та оборона.

Також лідери ЄС мають розглянути додаткові механізми забезпечення верховенства права та демократії в нових державах-членах і концепцію поступової та поглибленої інтеграції кандидатів.

За словами Кос, поступова інтеграція не повинна замінювати повноцінне членство в Європейському Союзі. Натомість такий підхід дозволятиме кандидатам тісніше співпрацювати з ЄС ще під час виконання всіх необхідних для вступу вимог.

Нагадаємо, раніше Марта Кос закликала український уряд, Верховну Раду та інші державні інституції об'єднати зусилля для проведення реформ, необхідних для європейського майбутнього України та отримання фінансової підтримки Євросоюзу.

Єврокомісарка нагадала, що Європейський Союз виконує свою частину взятих зобов'язань. Водночас Брюссель очікує відповідних кроків від української сторони, зокрема реалізації реформ, необхідних для подальшого просування до членства та отримання європейського фінансування.

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Теги: євроінтеграція реформа Україна

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