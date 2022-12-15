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Захистить від удару ножем: окупанти залишили бронежилет епохи Брежнєва (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Захистить від удару ножем: окупанти залишили бронежилет епохи Брежнєва (фото)
У основі бронежилета використана так звана «луската схема»
фото із соцмереж

Цей бронежилет розробили у 1974 році на зміну більш застарілому на той час ЖЗТ-71М

В одному з приватних будинків, де сиділи окупанти, бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка знайшли декілька радянський бронежилетів ЖЗЛ-74, повідомляють в ОК «Південь». Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Цей бронежилет розробили у 1974 році на зміну більш застарілому на той час ЖЗТ-71М. У його основі використана так звана «луската схема» розміщення елементів діаметром 50-мм і товщиною у 2-мм, що розташовані у два ряди.

Варто підкреслити, що такий «сучасний» бронежилет військ РФ захистить його власника від удару ножем, заточкою, шилом чи спицею, але навряд він врятує від ударів камінням, сокирою, ломом, іншої зброї ударно-дробної дії», – йдеться у повідомленні.

Раніше поліція повідомила про злочини окупантів на Херсонщині.

Також повідомлялося, що ООН відправить в Україну експертів для розслідування сексуального насилля окупантів.

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Теги: Україна війна зброя окупанти росія

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