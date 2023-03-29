Закон буде виконуватися: Данілов нагадав, що сьогодні Московська церква має звільнити Лавру

Секретар РНБО зазначив, що в Лаврі функціонуватиме музейний комплекс

Сьогодні, 29 березня, представники Української Православної церкви Московського патріархату мають звільнити приміщення Києво-Печерської лаври відповідно до закону. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі Radio NV.

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«Є закони нашої країни, які будуть поважати всі. Не має значення чи ви любите Бога, чи ви ходите у туди чи ні (Києво-Печерську лавру – ред). Усі закони нашої країни убудть виконуватися», - наголосив Данілов.

Він також наголосив, що РНБО не втручається у церковні справи, але Києво-Печерська лавра - це музей, що належить державі. «Усе, що стосується цього музейного комплексу, буде вирішувати держава, а не якісь окремі люди, які чомусь вирішили, що будуть вирішувати, яким чином їм нехтувати нашими законами», - заявив Данілов.

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Секретар РНБО зазначив, що в Лаврі функціонуватиме музейний комплекс. «Чи працюватимуть церкви? Так, будуть. Чи будуть там проводитися богослужіння? Так, будуть. Але за законами нашої країни, а не з тими штучними утвореннями, яких поза законом нашої країни було утворено величезну кількість для тих чи інших подій. Якщо ви кажете, що все, що відбувається у світі, – це Божа рука, вважайте, що це робить Божа рука. Ви ж не сперечаєтеся з Богом. Ось Бог так вирішив, що 29 числа повинні залишити цю обитель, перейти в інше місце», – сказав Данілов.

Нагадаємо, як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП. Крім того, Московська церква почала судове блокування вичелення з Верхньої та Нижньої лаври. Також раніше йшлося про те, що архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом».

Раніше митрополита Павло був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта. Митрополит Павло відвідав паспортний сервісний центр на станції метро Харківська.

Як повідомлялося, 28 березня, Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.