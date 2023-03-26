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Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
фото з відкритих джерел

Наразі в Лаврі перебуває більше 100 ченців та священнослужителів

На сьогоднішній день у Києво-Печерській Лаврі перебуває від 100 до 200 ченців та священнослужителів. Із них 15% готові перейти до ПЦУ. Про це заявив отець Георгій Коваленко, священнослужитель Православної церкви України, ректор Відкритого православного університету в інтерв’ю LB.ua

«Щодо настроїв, то більшість очікує, як будуть розвиватися події. Більшість несуб’єктна навіть з точки зору бажання висловити свою позицію. Ми знаємо про певний крайній відсоток щирих любителів «русского міра» – це, думаю, 10-15%. І десь 10-15% людей, які б хотіли змін і готові до єдності з Православною Церквою України. Але знову ж таки, Лавра – це гуртожитський монастир. Вони разом живуть багато років. І будуть звертати увагу один на одного. Як от, наприклад, був на минулому тижні Синод Московського патріархату. Які він міг ухвалити прогресивні рішення, коли безпосередньо в Синоді чотири людини під санкціями? З яких двоє – позбавлені чи призупинені у громадянстві. У них вибір між корпоративним і щирим та чесним. Іноді корпоративне перемагає. От, на жаль, мені здається, що корпоративне може перемагати і в чернечій спільноті, бо оцей ближчий внутрішній устрій, він зрозуміліший, ніж зовнішній світ, який іноді невідомий чи незрозумілий», – заявив священнослужитель.

Він також зазначив, що наразі в Лаврі перебуває більше 100 насельників. «Насельників більше ніж 100 точно, але менш як 200. Десь в цих межах. Питання, чи вважати послушників насельниками? Я глибоко не занурився, але знаю, що до 200 є», – уточнив Коваленко.

Нагадаємо, що Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня. Наразі, Міністерство культури та інформаційної політики України під час перевірки встановило ряд порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічий монастир) Української Православної Церкви.

До слова, 20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Раніше Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви. Він закликав ченців продовжувати своє служіння в Лаврі не з Московською духовною владою, а разом з канонічною Православною Церквою України.

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Теги: церква лавра Києво-Печерська лавра релігія

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