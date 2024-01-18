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Залужний опублікував звернення через роковини авіакатастрофи у Броварах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Залужний опублікував звернення через роковини авіакатастрофи у Броварах
Головнокомандувач ЗСУ вшанував пам'ять загиблих в авіакатастрофі у Броварах
фото з відкритих джерел

За словами Залужного, саме через Монастирського та його заступника Єніна росіянам не вдалося захопити Україну

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний зробив заяву щодо роковин авіакатастрофи в Броварах, коли загинули 14 осіб, зокрема керівництво Міністерства внутрішніх справ. Заяву опубліковано у Telegram-каналі Валерія Залужного.

«Минув рік від дня трагічної загибелі колишнього очільника МВС Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна, працівників відомства, екіпажу та цивільних осіб на місці катастрофи. Ми втратили професійних людей, відданих Україні. Денис та Євген із перших днів російського повномасштабного вторгнення продемонстрували сміливість, швидку реакцію та повне розуміння ситуації. Багато в чому саме завдяки їм ворогу не вдалося реалізувати своїх планів», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

«Вічна памʼять загиблим в авіакатастрофі 18 січня 2023 року», – додав він.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах гелікоптер впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС.  Згодом на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них одна дитина та дев'ять осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

До слова, Міністерство внутрішніх справ України повністю перебудувало систему безпеки польотів своїх гелікоптерів, по-іншому навчає пілотів. 

Читайте також: Роковини катастрофи у Броварах. Що відомо про причини трагедії з керівництвом МВС
Теги: Валерій Залужний Денис Монастирський Бровари трагедія авіакатастрофа

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