Роковини катастрофи у Броварах. Що відомо про причини трагедії з керівництвом МВС

В авіакатастрофі загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і його колеги

Унаслідок авіатрощі загинули 14 людей – екіпаж і всі пасажири гелікоптера, а також дитина й дорослі цивільні, що саме тоді прийшли у садок

Рік тому, 18 січня 2023 у Броварах розбився гелікоптер із керівництвом МВС на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, серед них були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Слідство вже встановило обставини трагедії та підозрюваних, попереду судовий розгляд справи.

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Подробиці авіатрощі

Гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій зранку 18 січня 2023 вилетів із Києва. О 08:20 під час польоту над Броварами літальний апарат втратив орієнтування та впав у одному з житлових кварталів міста поряд із дитячим садочком та багатоповерхівкою. Від пошкоджень у будівлі дитсадка почалася пожежа.

На місце оперативно прибули рятувальники та медики, пожежу оперативно ліквідували. Діти та персонал дошкільного закладу були евакуйовані, але жертв не вдалося уникнути.

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18 січня 2023 року у Броварах біля дитсадка та житлової багатоповерхівки впав гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

Жертви авіакатастрофи

За лічені хвилини після падіння гелікоптера стало відомо, що на його борту перебував очільник Міністерства внутрішніх справ та інші посадовці МВС. Вони направлялися у відрядження в Харківську та Дніпропетровську область.

Усі пасажири та члени екіпажу загинули на місці:

Денис Монастирський – міністр внутрішніх справ України;

Євгеній Єнін – перший заступник міністра;

Юрій Лубкович – державний секретар МВС;

Тетяна Шутяк – заступниця керівника Патронатної служби МВС;

Михайло Павлушко – начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ (начальник охорони міністра);

Андрій Маринченко – старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ (охоронець міністра);

Микола Анацький – провідний інспектор Департаменту комунікації МВС (фотограф).

Олександр Василенко – командир гелікоптера;

Костянтин Коваленко – другий пілот;

Іван Касьянов – бортовий механік, прапорщик служби цивільного захисту.

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Загиблі працівники МВС колажі: МВС

Усього в результаті трагедії загинуло 14 осіб. Окрім керівництва МВС та екіпажу вертольота, жертвами стали мешканці Броварів – три жінки та дівчинка 2017 року народження, які прийшли зранку в дитячий садочок. Крім того, травми отримала 31 особа, серед яких 13 дітей.

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Розслідування причин авіакатастрофи

На початку розслідування Служба безпеки України висунула декілька версій авіакатастрофи, зокрема порушення правил польоту, технічна несправність або ж умисні дії, щодо знищення гелікоптера. Проте невдовзі слідство відкинуло імовірність диверсії чи замаху на життя керівництва МВС.

У серпні 2023 року «чорні скриньки» гелікоптера було розшифровано, та слідчі ДБР змогли похвилинно відтворити день аварії. Слідство встановило, що причиною трагедії в Броварах стало «відверте порушення посадовцями ДСНС правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту».

У звіті Держбюро розслідувань зазначається, що для перевезення делегації МВС було залучено гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області, але не мав дозволів на здійснення інших видів польотів.

Зауважимо, зранку 18 січня над Броварами спостерігався густий туман, видимість була вкрай низькою. При цьому командира екіпажу не повідомили про метеорологічні умови за маршрутом руху, а сам екіпаж не мав допусків для виконання польотів у негоду. Однак жоден з посадовців ДСНС, відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше.

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Зважаючи на низьку видимість, гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, що була меншою навіть за висоту будівель. У звіті ДБР йдеться, що командир екіпажу намагався облетіти багатоповерховий будинок, але різко піднявся, втратив орієнтування в просторі та під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею.

18 січня 2023 року країну сколихнула страшна звістка – у Броварах розбився вертоліт, на борту якого було керівництво МВС фото з відкритих джерел

Хто винен?

У серпні ДБР повідомило про підозру п'ятьом посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів, що призвело до трагічної загибелі 14 осіб.

Серед підозрюваних: начальник управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира спеціального авіаційного загону, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Підозри оголошено за статтею щодо порушення правил безпеки руху повітряного транспорту, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Начальнику служби безпеки польотів повідомлено про підозру через службову недбалість.

За даними слідства, причиною авіатрощі стали відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту фото з відкритих джерел

Чотирьом фігурантам справи було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави на два місяці, а начальнику служби безпеки польотів – два місяці домашнього арешту.

«П'ятеро високопосадовців ДСНС, які є підозрюваними, будуть незабаром відповідати перед законом у залі суду. Їм загрожує за службову недбалість і порушення правил безпеки польотів до 10 років позбавлення волі», – зазначила речниця ДБР Тетяна Сап'ян.

27 листопада 2023 Держбюро розслідувань повідомило про завершення розслідування трагедії в Броварах. Матеріали справи відкрили для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. У відомстві додали, що після ознайомлення обвинувальний акт надійде до суду.