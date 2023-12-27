Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо

Єфремова працювала головним спеціалістом відділу правового забезпечення у Полтавській районній раді

26 грудня стало відомо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив собі помічницю-консультантку. Нею стала Тетяна Єфремова. Користувачі в соцмережах вже відреагували на призначення Єфремової.

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На сторінці Тетяни Єфремової вказано, що вона працювала головним спеціалістом відділу правового забезпечення у Полтавській районній раді. У 2020 році балотувалася до облради 8-го скликання від ВО «Свобода», але не була обрана.

фото: Тетянка Ефремова/Facebook

Журналіст Ростислав Демчук зазначив, що Єфремова працювала у Полтаві дитячим аніматором. До того як стати правником у Полтавській райраді займалася роздрібною торгівлею продуктами харчування, фармацевтичними та косметичними товарами. А також у Києві пробувала себе в ролі моделі у фотоагенстві Acmodasi.

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Водночас у коментарях під дописом Тетяна Єфремова заперечила цю інформацію.

Свою сторінку у Facebook нова помічниця Залужного вже закрила.

У коментарях користувачі висловили свої думки щодо призначення Тетяни Єфремової.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив собі помічницю-консультантку Тетяну Єфремову. Про це вона написала у себе в Facebook.

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«Неймовірно хвилюючий момент, дякую за довіру. В цей пам’ятний день призначена помічником-консультантом Головнокомандуючого ЗС України. Разом до Перемоги!», – йдеться у повідомленні.

До слова, 26 грудня, генерал Валерій Залужний провів пресконференцію щодо мобілізації. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що незадоволений роботою військкоматів і додав, що не проти запровадження в Україні електронних повісток. Він також підкреслив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а ВЛК.