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Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо
фото: Тетянка Ефремова/Facebook

Єфремова працювала головним спеціалістом відділу правового забезпечення у Полтавській районній раді

26 грудня стало відомо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив собі помічницю-консультантку. Нею стала Тетяна Єфремова. Користувачі в соцмережах вже відреагували на призначення Єфремової.

На сторінці Тетяни Єфремової вказано, що вона працювала головним спеціалістом відділу правового забезпечення у Полтавській районній раді. У 2020 році балотувалася до облради 8-го скликання від ВО «Свобода», але не була обрана.

Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо фото 1
фото: Тетянка Ефремова/Facebook

Журналіст Ростислав Демчук зазначив, що Єфремова працювала у Полтаві дитячим аніматором. До того як стати правником у Полтавській райраді займалася роздрібною торгівлею продуктами харчування, фармацевтичними та косметичними товарами. А також у Києві пробувала себе в ролі моделі у фотоагенстві Acmodasi.

Водночас у коментарях під дописом Тетяна Єфремова заперечила цю інформацію.

Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо фото 2

Свою сторінку у Facebook нова помічниця Залужного вже закрила. 

У коментарях користувачі висловили свої думки щодо призначення Тетяни Єфремової.

Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо фото 3
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо фото 4

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив собі помічницю-консультантку Тетяну Єфремову. Про це вона написала у себе в Facebook.

«Неймовірно хвилюючий момент, дякую за довіру. В цей пам’ятний день призначена помічником-консультантом Головнокомандуючого ЗС України. Разом до Перемоги!», – йдеться у повідомленні.

До слова, 26 грудня, генерал Валерій Залужний провів пресконференцію щодо мобілізації. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що незадоволений роботою військкоматів і додав, що не проти запровадження в Україні електронних повісток. Він також підкреслив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а ВЛК.

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Теги: Валерій Залужний

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