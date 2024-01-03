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У Києві зруйновано фабрику армійського одягу, який носять Зеленський і Залужний

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві зруйновано фабрику армійського одягу, який носять Зеленський і Залужний
Зеленський у куртці M-Tac
фото з відкритих джерел

У М-Тас заявили, що виробничі потужності та складські приміщення були пошкоджені або знищені

Склади та виробничі приміщення компанії M-Tac (Militarist Tactical), яка випускає тактичне спорядження, військовий одяг і взуття, постраждали внаслідок масованої повітряної атаки на Київ 2 січня. Про це йдеться на Facebook-сторінці підприємства.

У М-Тас заявили, що виробничі потужності та складські приміщення були пошкоджені або знищені. Після встановлення ступеня пошкоджень і розміру втрат, завданих ракетним ударом окупаційної армії, компанія обіцяє розпочати відправлення наявних товарів або повернення коштів.

«Приносимо щирі вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за вашу підтримку та розуміння», – ідеться в повідомленні.

Як відомо, український бренд тактичного одягу М-Тас заснували ще у 2014 році. За інформацією Forbes, речі M-Tac одягали президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, під час обстрілу Києва 2 січня ворожа ракета влучила в один з лікувальних закладів міста, де проходять реабілітацію поранені та травмовані захисники.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. 

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Теги: Володимир Зеленський президент ракета Forbes Валерій Залужний

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