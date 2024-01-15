Залужний підтвердив знищення двох російських літаків
Повітряні сили уразили два російські літаки над Азовським морем
Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.
«Дякую Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!», – написав Залужний.
«Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде...», – прокоментували Повітряні сили.
Нагадаємо, увечері 14 січня українські військові уразили два російські літаки над Азовським морем. Російський розвідувальний літак А-50 збили, а ворожий Іл-22М зазнав пошкоджень. Згодом на це натякнув командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.
Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 та ІЛ-22М перебували над акваторією Азовського моря.
Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а ІЛ-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.
До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.
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