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Залужний підтвердив знищення двох російських літаків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Залужний підтвердив знищення двох російських літаків
За словами Залужного, операцію зі знищення двох бортів РФ проводили в Приазов’ї
фото з відкритих джерел

Повітряні сили уразили два російські літаки над Азовським морем

Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

«Дякую Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!», – написав Залужний.

Повітряні сили підтвердили знищення двох літаків РФ
Повітряні сили підтвердили знищення двох літаків РФ
фото: Telegram/Повітряні сили ЗСУ

«Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде...», – прокоментували Повітряні сили.

Нагадаємо, увечері 14 січня українські військові уразили два російські літаки над Азовським морем. Російський розвідувальний літак А-50 збили, а ворожий Іл-22М зазнав пошкоджень. Згодом на це натякнув командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.

Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 та ІЛ-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а ІЛ-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.

A-50 – літак дальнього радіолокаційного стеження призначений для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі та наведення на них іншої авіації. Тобто такі літаки можуть визначати розташування українських об'єктів, наприклад, систем ППО, авіації й наводити удари по них. 

До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ війна літак Валерій Залужний

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