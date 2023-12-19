Президент розповів, чи планує звільняти Залужного

Президент розповів, що його взаємини з Залужним – робочі

Президент Володимир Зеленський має суто робочі взаємини в головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це він сказав під час конференції.

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У президента поцікавилися, які нині він має взаємини з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і чому він не коментує це питання. «А для чого комусь допомагати розвив цю тематику? Він має відповідати за ситуацію на полі бою», – відповів глава держави.

Він назвав це питання складним. Але зазначив, що не збирається звільняти головкома, а збирається працювати. Результат повинен бути кожен день на кожній посаді. , а збирається працювати. За його словами, важливо дивитися на щоденні результати на фронті.

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«Бути гловкомом – це честь. Бути президентом – це честь. Питання в наших словах і діях. Нам потрібні міцні рішення. Україна – це не про особисте. Це, на секундочку, більше сорока мільйонів людей і навіть більше. Результат кожний день має бути на кожній посаді і відповідальність на цій посаді», – пояснив Зеленський.

Зеленський резюмував, що його взаємини з Залужним – робочі. «У мене робочі стосунки з Залужним, він повинен відповідати за результат на полі бою, як головком», – наголосив Зеленський.

Раніше ЗМІ писали, що президент України Володимир Зеленський нібито спілкується із деякими командувачами ЗСУ в обхід головнокомандувача Валерія Залужного, що заважає останньому командувати всією армією. В Офісі президента України наявність конфлікту заперечують, а повідомлення про нього називають російською «інформаційно-психологічною спецоперацією».

Нагадаємо, що 19 грудня президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію. Зокрема, глава держави розповів про новий план мобілізації.

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Крім того, президент заявив, що міжнародні партнери не підведуть Україну, про що свідчать плани допомоги від союзників на 2024 рік.

Також Зеленський пояснив, чи можливе часткове членство України в НАТО.