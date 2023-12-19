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Президент розповів, чи планує звільняти Залужного

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент розповів, чи планує звільняти Залужного
Зеленський заперечив існування конфлікту з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент розповів, що його взаємини з Залужним – робочі

Президент Володимир Зеленський має суто робочі взаємини в головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це він сказав під час конференції.

У президента поцікавилися, які нині він має взаємини з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і чому він не коментує це питання. «А для чого комусь допомагати розвив цю тематику? Він має відповідати за ситуацію на полі бою», – відповів глава держави.

Він назвав це питання складним. Але зазначив, що не збирається звільняти головкома, а збирається працювати. Результат повинен бути кожен день на кожній посаді. , а збирається працювати. За його словами, важливо дивитися на щоденні результати на фронті. 

«Бути гловкомом – це честь. Бути президентом – це честь. Питання в наших словах і діях. Нам потрібні міцні рішення. Україна – це не про особисте. Це, на секундочку, більше сорока мільйонів людей і навіть більше. Результат кожний день має бути на кожній посаді і відповідальність на цій посаді», – пояснив Зеленський.

Зеленський резюмував, що його взаємини з Залужним – робочі. «У мене робочі стосунки з Залужним, він повинен відповідати за результат на полі бою, як головком», – наголосив Зеленський.

Раніше ЗМІ писали, що президент України Володимир Зеленський нібито спілкується із деякими командувачами ЗСУ в обхід головнокомандувача Валерія Залужного, що заважає останньому командувати всією армією. В Офісі президента України наявність конфлікту заперечують, а повідомлення про нього називають російською «інформаційно-психологічною спецоперацією».

Нагадаємо, що 19 грудня президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію. Зокрема, глава держави розповів про новий план мобілізації.

Крім того, президент заявив, що міжнародні партнери не підведуть Україну, про що свідчать плани допомоги від союзників на 2024 рік.

Також Зеленський пояснив, чи можливе часткове членство України в НАТО.

Теги: Володимир Зеленський Валерій Залужний конфлікт

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