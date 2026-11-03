Стало відомо, хто представлятиме Україну на зустрічі з РФ у Білому домі

Меланія Трамп заявляла, що сподівається використати досвід гуманітарної операції в Олешках як основу для тривалого миру

Голова фракції «Слуга народу» повідомив, що представлятиме Україну під час заходу за участі першої леді США 5 листопада

Українську делегацію на зустрічі з представниками Росії у Білому домі очолить голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Захід відбудеться за участі першої леді США Меланії Трамп. Про це політик повідомив у коментарі ТСН, пише «Главком».

Зустріч представників України та Росії ініціювала Меланія Трамп. Про намір зібрати делегації двох країн у Білому домі повідомила пресслужба американської першої леді.

У заяві Білого дому зазначається, що Меланія Трамп самостійно організувала діалог між українською та російською сторонами. Там також пов’язали цю ініціативу з домовленістю про припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області.

Перша леді США виступить із заявою щодо перемир’я в Олешках у четвер, 5 листопада, об 11:00 за місцевим часом. Водночас у повідомленні Білого дому не уточннено, хто саме представлятиме Росію на зустрічі та яким буде її порядок денний.

Раніше Меланія Трамп заявляла, що сподівається використати досвід гуманітарної операції в Олешках як основу для тривалого миру між Україною та Росією.