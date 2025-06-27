Запобіжний захід Чернишову та удар по місту Самар. Головне за 27 червня

Чернишов має сплатити 120 млн грн застави

Суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, Росія вдарила по місту Самар, Зеленський запровадив нові санкції проти РФ, поліція провела обшуки у справі Назарія Гусакова, а Путін заявив про готовність до третього раунду переговорів з Україною. «Главком» склав добірку новин 27 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Чернишов має сплатити 120 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Йому призначено заставу у розмірі 120 млн грн.

Окремо суд поклав низку вимог на Чернишова, які почнуть діяти після внесення застави:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду;

повідомляти до прокурора, детектива або суду про зміну місця проживання або роботи;

не відлучатися з території України без дозволу слудчого, прокурора або суду;

утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цій справі.

Термін цих обов'язків – два місяці.

Також прокурор просив ще призначити Чернишову носіння електронного браслета. Однак адвокати заперечили це і пояснили можливою негативною реакцією іноземців, зустрічі з якими має проводити міністр.

У Самарі п’ятеро загиблих

Російські загарбники знову атакували Дніпропетровщину. Під удар потрапило місто Самар.

Внаслідок ракетної атаки на Самар постраждали 25 людей. З них 12 – у медзакладах. Четверо поранених у важкому стані.

Загинули п’ятеро людей.

Санкції проти компаній, що співпрацюють з «Алабугою»

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Під обмеження цього разу потрапили 87 суб'єктів: 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (податкові резиденти РФ – 34, Китаю – один).

У санкційні списки потрапили компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами «Особливої економічної зони промислово-виробничого типу «Алабуга» і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва Shahed, а також постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств військово-промислового комплексу Росії.

Обшуки у справі активіста Гусакова

Слідчі Головного слідчого управління нацполіції провели обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова та за адресами осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату для лікування.

Зокрема, йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків та особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати у криптовалюті.

Третій раунд переговорів між Україною та РФ: позиція Кремля

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність Російської Федерації до проведення третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі.

За словами російського диктатора, на майбутній зустрічі планується обговорення меморандумів «як з одного, так і з іншого боку».

До слова, триває 1220-й день повномасштабної війни.