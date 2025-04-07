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Казкова зима у квітні: Україну засипало снігом (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Казкова зима у квітні: Україну засипало снігом (фото, відео)
У Хмельницькому випав сніг
фото: glavcom.ua

Для квітня сніжна погода є нетиповою та рідкісною для України

У квітні в Україну повернулася зима. Низку областей, зокрема Київську, Вінницьку, Львівську та Хмельницьку, засипало снігом. Про це повідомляє «Главком».

У Хмельницькому снігом вкрито все – дороги, дахи та дерева опинилися під білою ковдрою.

Сніг у Хмельницькому
Сніг у Хмельницькому
фото: glavcom.ua
У Хмельницькому випав сніг
У Хмельницькому випав сніг
фото: glavcom.ua
Засніжений Хмельницький
Засніжений Хмельницький
фото: glavcom.ua
У Хмельницькому випав сніг
У Хмельницькому випав сніг
фото: glavcom.ua

Натомість у Києві та на Вінниччині снігу менше, проте й там природа здивувала зимовими пейзажами.

5 фото
На весь екран
У Києві (перші три фото) та на Вінниччині випав сніг
фото: glavcom.ua

Напередодні сніг випав і у Львові. Зокрема, Волинь, Івано-Франківщина, Львівщина та Тернопільщина прокинулися 6 квітня під білим покривалом снігу.

Варто наголосити, що для квітня така погода є нетиповою та рідкісною для України.

8 фото
На весь екран
Фото: glavcom.ua
Засніжений Львів

Зокрема, 6 квітня на вершині гори Піп Іван випало близько 30 см снігу, спостерігаються сильні вітри та обмежена видимість. У ДСНС закликали утримуватися від виходів у гори до стабілізації погоди, а також показали відео з вершини.

Казкова зима у квітні: Україну засипало снігом (фото, відео) фото 1

Так, 6 квітня заблукав турист у засніженому високогір'ї Карпат. Рятувальники знайшли заблукалого чоловіка 1987 року народження, жителя Києва у стані загального переохолодження та обмороження рук, надали йому першу домедичну допомогу та передали медикам.

Казкова зима у квітні: Україну засипало снігом (фото, відео) фото 2
Казкова зима у квітні: Україну засипало снігом (фото, відео) фото 3

Нагадаємо, що 6 квітня Одеса та область стали заручниками незвичайного для квітня явища – рясного снігопаду. З самого ранку вулиці міста та обласні траси вкрило білим покривалом.

Як повідомлялося, в Україні прогнозують погіршення погодних умов. Водіям та пішоходам слід бути обережними на дорогах. За даними Укргідрометцентру, найближчими днями очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця.

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Теги: Київ Львів Вінниччина Хмельницький Карпати (гори) снігопад погода

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