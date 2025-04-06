Квітневий сюрпризи природи: Одесу та область засипало снігом

В соцмережах українці діляться враженнями від неочікуваних примх природи

Сьогодні Одеса та область стали заручниками незвичайного для квітня явища – рясного снігопаду. З самого ранку вулиці міста та обласні траси вкриті білим покривалом. Про це повідомляє «Главком».

Снігопад розпочався вночі й тривав до ранку, залишивши на дорогах значний шар снігу. За даними синоптиків, це явище пов'язане з активним циклоном, який приніс холодне повітря та опади в Україну. Температура повітря в регіоні знизилася до +2°C, що є аномальним для цього періоду року.

Одеські квіти у снігу місцеві тг-канали

Мешканці Одеси активно діляться фотографіями та відео снігового покриву в соціальних мережах, висловлюючи як захоплення, так і здивування.

Синоптики прогнозують, що снігопад триватиме недовго, і вже найближчими днями температура почне підвищуватися. Проте цей день залишиться в пам'яті одеситів як один із найбільш незвичайних квітневих днів за останні роки.

Нагадаємо, У неділю, 6 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Очікуються дощі.