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Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна
фото: пресслужба СБУ

Зловмисники вимагали від імпортерів різні суми хабарів, які залежали від обсягів та виду товарів

Правоохоронці затримали трьох високопосадовців регіональних митниць, які обклали «даниною» українських імпортерів зарубіжної продукції. Про це пресслужба СБУ.

Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць фото 1

«Служба безпеки ліквідувала корупційні схеми, які діяли на митницях Київської, Рівненської та Одеської областей. У результаті комплексних заходів затримано трьох посадовців, які входять до керівного складу митних органів», – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, фігуранти обклали «даниною» українських підприємців, які займаються імпортом зарубіжної продукції на територію нашої держави.

Так, у Рівному повідомлено про підозру першому заступнику начальника обласної митниці. Як повідомляється, посадовець налагодив схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення іноземних товарів. У разі несплати – на перевізників очікували «додаткові» перевірки вантажів та супровідної документації.

Це призводило до штучного затягування строків митного контролю і, як наслідок, зривало договірні зобов’язання імпортерів щодо своєчасної доставки продукції замовникам, додали в СБУ.

Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць фото 2

У Києві спільно правоохоронці «на гарячому» затримали заступника начальника одного із митних постів столичної митниці, який здійснював регулярні «побори» з компаній зовнішньоекономічної діяльності.

За даними слідства, чиновник вимагав гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення зарубіжних товарів.

Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць фото 3

Як повідомляється, до незаконної діяльності він залучив митного брокера, який виступав посередником для ведення «переговорів» з імпортерами та передачі «на гору» одержаних хабарів.

В Одеській області спільно із ДБР викрито на корупції начальника одного із митних постів. Посадовець діяв у складі створеного ним злочинного угруповання, до якого входили декілька підлеглих та митний брокер.

Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць фото 4

Зловмисники вимагали від імпортерів різні суми хабарів, які залежали від обсягів та виду товарів.

На підставі отриманих матеріалів трьом чиновникам митниці і двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли у податковій і митниці з’являться нові керівники.

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Теги: Рівне Одеса хабар митниця СБУ

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