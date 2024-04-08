Дрони та хакерські атаки. Як українські спецслужби завдають ударів по ворогу

Вже не вперше Кібердепартамент СБУ діє спільно з вітчизняною хакерською групою BlackJack і наносить ворогу значну шкоду

Удари в найбільш болючі точки російської економіки – одна зі стратегій України на даному етапі війни. А СБУ Малюка сповідує в цих атаках комплексний підхід.

До дронових прильотів по НПЗ, Служба додала хакерські атаки на країну-бензоколонку. Хакери знищили дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогазова і телекомунікаційна галузі. Знищено більш ніж 300Тб даних «Уральського заводу цивільної авіації», «Газпрому», «Лукойла», «Роснафти» та інших стратегічних підприємств. Вже не вперше Кібердепартамент СБУ діє спільно з вітчизняною хакерською групою BlackJack і наносить ворогу значну шкоду.

Нагадаю, ударів по НПЗ, вже було 13. Тепер додались кібератаки. Вони на час паралізували роботу основних підприємств російського нафтогазового сектору. Можемо взяти за приклад російську компанію «Лукойл». На початку лютого дрони СБУ атакували один з найбільших нафтопереробних заводів росіян у Волгограді, який належить саме «Лукойлу». Тепер їх заводи понесли збитки завдяки українським хакерам.

Росіяни намагаються приховати наслідки атаки, але інформація має ряд підтверджень від незалежних джерел. Це була одна з найпотужніших кібер-атак по російській промисловості. Зазначу, що російські хакери до 22-го року вважались одними з кращих у світі. На їх рахунку навіть спроба зірвати вибори у США. Однак, у боротьбі з української спецслужбою, вони не мають успіхів.

Що приносить більше користі: дрони чи хакерські атаки? Важко сказати. Коли палає один НПЗ – це вже багатомільйонні збитки. Та коли певний час лежить вся нафтогазова мережа, в тому числі вся логістика, збитки не менші. Одним словом, нехай у російської нефтянки, після атак СБУ, або палає, або «лагає». А що приносить більше шкоди – розберемось пізніше.