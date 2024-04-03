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Розкрадання 95 млн грн «Укрзалізниці»: фігуранти справи отримали підозри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розкрадання 95 млн грн «Укрзалізниці»: фігуранти справи отримали підозри
За даними слідства, ексрадник Офісу президента організував закупку трансформаторів для підприємства за вдвоє завищеними цінами
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

НАБУ та САП повідомили про підозру уже сімом учасникам організованої групи

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка заволоділа 94,7 млн грн «Укрзалізниці». Сьогодні фігуранти справи отримали підозри. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Наразі, за даними НАБУ, про підозру повідомили сімом особам:

  • лідеру організованої групи;
  • двом учасникам організованої групи;
  • колишньому заступнику Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»;
  • заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця»;
  • особі, яка діяла від імені власника компанії-постачальника;
  • підлеглому лідера організованої групи.

Шилу також повідомили про підозру у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів «Укрзалізниці», яке НАБУ і САП викрили у березні цього року.

Крім того, завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Нагадаємо, в Україні викрито злочинну групу на АТ «Укрзалізниця», яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами під час війни. За даними НАБУ, з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП викрили схему отримання неправомірної вигоди громадянином, який був посадовцем «Укрзалізниці», за сприяння в укладенні договорів з «потрібними постачальниками» для потреб залізниці.

Теги: СБУ НАБУ корупція в Україні Укрзалізниця держзакупівлі

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