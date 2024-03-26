Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Готували підрив залізниці: на Полтавщині затримано диверсантів ФСБ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Готували підрив залізниці: на Полтавщині затримано диверсантів ФСБ
Для вчинення диверсії диверсанти заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого склад
фото: пресслужба СБУ

Ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей

Служба безпеки запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті «Укрзалізниці». У результаті спецоперації у Полтавській області «на гарячому» затримано двох агентів ФСБ. Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Як зазначається, що для вчинення диверсії диверсанти заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу.

Готували підрив залізниці: на Полтавщині затримано диверсантів ФСБ фото 1

Надалі зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування.

Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ прямо на місці події. 

У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

5 фото
На весь екран

У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором – кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей. 

Раніше повідомлялося, що затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ.

Теги: СБУ Укрзалізниця залізниця Полтавщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці зібрали докази щодо колишніх посадовців державного підприємства «Антонов», зокрема гендиректора Сергія Бичкова
СБУ завершила розслідування щодо знищення «Мрії»
27 лютого, 19:53
«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг до Львова: графік
«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг до Львова: графік
3 березня, 11:36
Наразі територія оточена, в регіоні оголошено план «Загорськ»
У Самарській області РФ прогримів вибух на залізничному мосту (фото)
4 березня, 08:07
Агент руху знищив релейну шафу біля залізничної станції в Підмосков'ї
Партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області
7 березня, 07:16
Атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ
Українські дрони вночі атакували одразу три нафтопереробні заводи РФ
13 березня, 11:04
Служба безпеки здійснює перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї
СБУ заблокувала поставки комплектуючих до зброї окупантів
15 березня, 21:43
У всіх містах, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби
РФ випустила майже 90 ракет та понад 60 «шахедів»: Зеленський повідомив деталі обстрілу
22 березня, 09:06
Син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання «Ахмат»
Батько і син наводили російські ракети на Київ
18 березня, 10:43
Росія будує нову залізницю з Ростова-на-Дону до Криму через окуповані українські території
РФ будує залізницю до Бердянська. Британська розвідка розкрила задум ворога
24 березня, 13:59

Події в Україні

Готували підрив залізниці: на Полтавщині затримано диверсантів ФСБ
Готували підрив залізниці: на Полтавщині затримано диверсантів ФСБ
Ліквідація Киви, Татарського та Корнета: голова СБУ розкрив деталі спецоперацій
Ліквідація Киви, Татарського та Корнета: голова СБУ розкрив деталі спецоперацій
ЗСУ вдарили ракетою «Нептун» по кораблю «Костянтин Ольшанський» у Криму
ЗСУ вдарили ракетою «Нептун» по кораблю «Костянтин Ольшанський» у Криму
Росія запускала дрони з Криму та Курської області: деталі нічної атаки
Росія запускала дрони з Криму та Курської області: деталі нічної атаки
Генштаб: окупанти інтенсивно атакують на двох ділянках фронту
Генштаб: окупанти інтенсивно атакують на двох ділянках фронту
Вибухи в Харкові, відновлення електропостачання на Донеччині: головне за ніч
Вибухи в Харкові, відновлення електропостачання на Донеччині: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли
15K
Прокурори вибачатимуться за розвалені справи? У Раді з’явилася несподівана ініціатива
12K
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна
12K
Народна артистка Бучинська на концерті у Києві показала родину (фото, відео)
8828
Атака на Київ: все про руйнування та постраждалих (оновлено)
7874
Ракетна атака на Київ: стало відомо, куди цілилися окупанти

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Вчора, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Вчора, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Вчора, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
24 березня, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
24 березня, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
24 березня, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua