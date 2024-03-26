Готували підрив залізниці: на Полтавщині затримано диверсантів ФСБ

Для вчинення диверсії диверсанти заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого склад

Ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей

Служба безпеки запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті «Укрзалізниці». У результаті спецоперації у Полтавській області «на гарячому» затримано двох агентів ФСБ. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Як зазначається, що для вчинення диверсії диверсанти заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу.

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Надалі зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування.

Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ прямо на місці події.

У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

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У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором – кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

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Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей.

Раніше повідомлялося, що затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ.