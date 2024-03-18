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Батько і син наводили російські ракети на Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Батько і син наводили російські ракети на Київ
Син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання «Ахмат»
фото: пресслужба СБУ

Затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів

Правоохоронці затримала сім’ю зрадників, які на замовлення ФСБ готували ракетні удари по Україні та хоронили останки загиблих окупантів під Києвом. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Завербовані батько і син готували ракетні удари РФ по столичному регіону. Зокрема вони «зливали» геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах. Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії і затримано.

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Синхронно з цим було проведено заходи для убезпечення підрозділів ЗСУ та виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України.

Серед іншого, ці агенти ФСБ виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки загарбників, які загинули під час боїв за Київ.

Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили. Після цього вони направляли до ФСБ відповідний «фотозвіт» із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.

Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів.

Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який «звернув увагу» на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у «Ютубі».

На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання «Ахмат».

За відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову «винагороду» від загарбників на власні банківські картки.

Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині затримано дружину ексрегіонала, яка шпигувала для ФСБ.

Теги: СБУ ФСБ ракета Київ

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