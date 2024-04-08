Засуджена за хабар «ексміністр» Криму хоче воювати проти України

Новосельську в липні 2023 року засудили до 10 років колонії

Прохання Новосельської назвали «перспективним», оскільки російській армії, яка воює в Україні, не вистачає «медсестер, санітарок і, взагалі, жінок»

Колишня «міністерка культури» анексованого Криму Віра Новосельська, яку засудили на 10 років за хабар, попросилася на фронт. Як повідомляє російське видання «Медуза», заяву на службу «в зоні спецоперації» написала Віра (Аріна) Новосельська, яка 2023 року отримала 10 років позбавлення волі у справі про хабар.

За даними росЗМІ, фігурантка зараз перебуває в московському СІЗО, у якому нещодавно побував член громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Арслан Хасавов. Новосельська сказала представникам ОНК, що подала відповідну заяву ще три місяці тому.

«Член Ради з прав людини при президентові Росії Єва Меркачова в розмові з виданням «Подъем» назвала прохання Новосельської «перспективним», оскільки російській армії, яка воює в Україні, не вистачає «медсестер, санітарок і, взагалі, жінок, які б, як то кажуть, у тилу працювали», – йдеться в публікації.

За словами Меркачової, їй відомо про кількох засуджених жінок, які просили відправити їх на фронт. Серед них є фігурантки резонансних кримінальних справ, наприклад, Євгенія Хасіс, яка отримала термін за звинуваченням у співучасті в убивстві відомого адвоката Станіслава Маркелова і журналістки «Нової газети» Анастасії Бабурової (було скоєно 2009 року).

«Новосельську в липні 2023 року засудили до 10 років колонії. Її визнали винною в отриманні хабара на 25 мільйонів рублів за «загальне заступництво» під час будівництва Кримського державного центру дитячого театрального мистецтва», - пише «Медуза».

Новосельська з 2009 по 2013 рік була заступником міністра культури АРК Крим. З 2013 по 2014 рік - художній керівник Кримського академічного театру ляльок, понад 8 років була викладачем Сімферопольського музичного училища ім. Чайковського. «Міністр культури» Криму - у 2014-2021 роках була відправлена у відставку у зв'язку з «втратою довіри».

Як відомо, Росія цьогоріч змінила стратегію знищення енергетичної інфраструктури України: для цього застосовуються високоточні ракети, якими знищують електростанції у менш захищених районах.

Згідно із заявами офіційних осіб України, шкода, яку Росія завдала енергетиці цієї весни, не є такою масштабною як минулоріч. Проте цьогорічні обстріли призвели до серйозніших наслідків, і Москва бажає завдавати обстрілів по енергоструктурі регулярно, вважають в Financial Times.

Усі розрахунки показують, що широкомасштабний наступ російської армії можливий лише ближче до осені, а ще більш ймовірно – наприкінці року. Про це повідомив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь у матеріалі «Главкома».

За його словами, наступ у травні-червні можливий лише за тієї умови, якщо росіянам дійсно вдасться прорвати фронт і створити умови для того, щоб піти накатом з тих вихідних позицій, що у них зараз є. А в України, відповідно, не з'являться ті можливості, про які ми говоримо з нашими західними партнерами.

Проте, зауважує експерт, якщо ж Сполучені Штати повертаються в стрій за рахунок того, що Конгрес ухвалить необхідне рішення у квітні-травні, підуть програми допомоги з боку Євросоюзу, тоді Росія не матиме сил, аби нахрапом наприкінці травня почати наступ.