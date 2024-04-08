Головна Новини
search button user button menu button

Засуджена за хабар «ексміністр» Криму хоче воювати проти України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Засуджена за хабар «ексміністр» Криму хоче воювати проти України
Новосельську в липні 2023 року засудили до 10 років колонії
фото з відкритих джерел

Прохання Новосельської назвали «перспективним», оскільки російській армії, яка воює в Україні, не вистачає «медсестер, санітарок і, взагалі, жінок»

Колишня «міністерка культури» анексованого Криму Віра Новосельська, яку засудили на 10 років за хабар, попросилася на фронт. Як повідомляє  російське видання «Медуза», заяву на службу «в зоні спецоперації» написала Віра (Аріна) Новосельська, яка 2023 року отримала 10 років позбавлення волі у справі про хабар.

За даними росЗМІ, фігурантка зараз перебуває в московському СІЗО, у якому нещодавно побував член громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Арслан Хасавов. Новосельська сказала представникам ОНК, що подала відповідну заяву ще три місяці тому.

Читайте також: Війна, сенс якої у війні

«Член Ради з прав людини при президентові Росії Єва Меркачова в розмові з виданням «Подъем» назвала прохання Новосельської «перспективним», оскільки російській армії, яка воює в Україні, не вистачає «медсестер, санітарок і, взагалі, жінок, які б, як то кажуть, у тилу працювали», – йдеться в публікації.

За словами Меркачової, їй відомо про кількох засуджених жінок, які просили відправити їх на фронт. Серед них є фігурантки резонансних кримінальних справ, наприклад, Євгенія Хасіс, яка отримала термін за звинуваченням у співучасті в убивстві відомого адвоката Станіслава Маркелова і журналістки «Нової газети» Анастасії Бабурової (було скоєно 2009 року).

Читайте також: «Мирний план» чи гібридна війна? Як обробляють українців

«Новосельську в липні 2023 року засудили до 10 років колонії. Її визнали винною в отриманні хабара на 25 мільйонів рублів за «загальне заступництво» під час будівництва Кримського державного центру дитячого театрального мистецтва», - пише «Медуза».

Новосельська з 2009 по 2013 рік була заступником міністра культури АРК Крим. З 2013 по 2014 рік - художній керівник Кримського академічного театру ляльок, понад 8 років була викладачем Сімферопольського музичного училища ім. Чайковського. «Міністр культури» Криму - у 2014-2021 роках була відправлена у відставку у зв'язку з «втратою довіри».

Як відомо, Росія цьогоріч змінила стратегію знищення енергетичної інфраструктури України: для цього застосовуються високоточні ракети, якими знищують електростанції у менш захищених районах.  

Згідно із заявами офіційних осіб України, шкода, яку Росія завдала енергетиці цієї весни, не є такою масштабною як минулоріч. Проте цьогорічні обстріли призвели до серйозніших наслідків, і Москва бажає завдавати обстрілів по енергоструктурі регулярно, вважають в Financial Times.

Усі розрахунки показують, що широкомасштабний наступ російської армії можливий лише ближче до осені, а ще більш ймовірно – наприкінці року. Про це повідомив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь у матеріалі «Главкома».

За його словами, наступ у травні-червні можливий лише за тієї умови, якщо росіянам дійсно вдасться прорвати фронт і створити умови для того, щоб піти накатом з тих вихідних позицій, що у них зараз є. А в України, відповідно, не з'являться ті можливості, про які ми говоримо з нашими західними партнерами. 

Проте, зауважує експерт, якщо ж Сполучені Штати повертаються в стрій за рахунок того, що Конгрес ухвалить необхідне рішення у квітні-травні, підуть програми допомоги з боку Євросоюзу, тоді Росія не матиме сил, аби нахрапом наприкінці травня почати наступ.

Теги: росія міністр хабар війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Священник благословляє війну, російську агресію і освячує зброю та позиції російських окупантів у Криму
Фото, яке розкриває істину Московського патріархату
26 березня, 11:30
Індія успішно випробувала вітчизняну ракету з боєголовками, що розділяються
Індія випробувала новітню ядерну ракету: який знак подав Нью-Делі для світу
18 березня, 09:34
Бадоєв спільно з каналом «1+1 Україна» зняв стрічку «Довга Доба», де були залучені документальні матеріали 12 тис. українців
Фільм Алана Бадоєва не допустили до Національній Кінопремії. Режисер гостро відповів організаторам
26 березня, 17:18
Під час обвалення гірських мас на руднику у шахті на глибині близько 125 м перебувало 13 осіб
У Росії обвалилася шахта: під завалами люди (фото, відео)
19 березня, 08:41
За попередніми даними, площа загоряння становить близько 3 тис. кв.м
Під Москвою загорівся завод «Електроізоліт» (фото, відео)
1 квiтня, 16:27
Іран регулярно постачає РФ зброю та комплектуючі
До Москви прибув новий вантажний рейс з Ірану: деталі від ЗСУ
1 квiтня, 11:45
Розвідка натякає, що незабаром може вивести Кримський міст з ладу
Україна неминуче атакує Кримський міст у першій половині 2024 року – The Guardian
3 квiтня, 13:10
Росія здійснила тисячі кібератак на транспортну інфраструктуру європейських держав – ISW
Росія здійснила тисячі кібератак на транспортну інфраструктуру європейських держав – ISW
6 квiтня, 07:35
На 8-9 квітня Сергій Лавров запланував офіційний візит до Китаю
Офіційний візит міністра закордонних справ РФ до Китаю: аналіз ISW
Сьогодні, 06:38

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок
8984
Існує загроза забруднення повітря: влада Звягеля звернулася до містян після обстрілу РФ
6964
У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)
5588
До Каховського водосховища повертається вода: еколог пояснив причину
4913
Ющенко станцював у Палаці «Україна» з Народною артисткою Оксаною Білозір (відео)
4669
На Київщині повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Найдорожчий менеджмент у державі: скільки у 2023 році заробили керівники «Укрнафти» та «Нафтогазу»
Сьогодні, 14:58
Засуджена за хабар «ексміністр» Криму хоче воювати проти України
Сьогодні, 14:17
Два роки після удару РФ по вокзалу в Краматорську: в Україні вшанували пам’ять загиблих
Сьогодні, 13:52
Українські підприємства стикаються з браком персоналу через мобілізацію та міграцію – НБУ
Сьогодні, 12:56
Бундесвер відправив до Литви бригаду для посилення східного флангу НАТО
Сьогодні, 12:40
Зеленський заявив, що влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту
Сьогодні, 12:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua