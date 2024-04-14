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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Про мобілізацію з іншого ракурсу. Як стати шизофреніком за 300 тис. грн

glavcom.ua
Жоден обвинувачений, який вимагав і отримав хабаря... не сів до в’язниці
колаж: glavcom.ua

Якою законною «лазівкою» скористались хабарники, аби уникнути відповідальності

Отже, чому все так складно і чому одним новим законом про мобілізацію проблему не вирішиш...

«Главком» промоніторив десятки вироків, ухвалених протягом 2022-2024 роки за статтею 369-2 Кримінального кодексу («Зловживання впливом»). Саме за нею найчастіше правоохоронці вручають підозри фігурантам у справах про «відмазування» військовозобов’язаних на рівні ТЦК і ВЛК.

І, овва! Жоден обвинувачений, який вимагав і отримав хабаря за намір вплинути на представників військово-лікарських комісій або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не сів до в’язниці.

Більшість скористалися законною «лазівкою», підписали з прокурорами угоди про визнання винуватості, які у підсумку затвердили суди.

Це дозволило обвинуваченим відбутися штрафами, а не ув’язненням. І часом навіть піти собі далі робити свою справу...

Детальніше хіт-парад таких вироків за посиланням: Стати «шизофреніком» за 300 тис. грн. Як суди карають тих, хто допомагає ухилянтам
Джерело
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Теги: прокурор мобілізація бронювання від мобілізації лікар хабар

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Микола Підвезяний

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