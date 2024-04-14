Про мобілізацію з іншого ракурсу. Як стати шизофреніком за 300 тис. грн

Жоден обвинувачений, який вимагав і отримав хабаря... не сів до в’язниці

Якою законною «лазівкою» скористались хабарники, аби уникнути відповідальності

Отже, чому все так складно і чому одним новим законом про мобілізацію проблему не вирішиш...

«Главком» промоніторив десятки вироків, ухвалених протягом 2022-2024 роки за статтею 369-2 Кримінального кодексу («Зловживання впливом»). Саме за нею найчастіше правоохоронці вручають підозри фігурантам у справах про «відмазування» військовозобов’язаних на рівні ТЦК і ВЛК.

І, овва! Жоден обвинувачений, який вимагав і отримав хабаря за намір вплинути на представників військово-лікарських комісій або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не сів до в’язниці.

Більшість скористалися законною «лазівкою», підписали з прокурорами угоди про визнання винуватості, які у підсумку затвердили суди.

Це дозволило обвинуваченим відбутися штрафами, а не ув’язненням. І часом навіть піти собі далі робити свою справу...