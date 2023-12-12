Найбільший у світі хостинг-провайдер розриває контракти з росіянами

Клієнти з РФ не зможуть отримати доступ до свого облікового запису та/або дотичного продукту

Послуги клієнтам, пов’язаним із Росією, GoDaddy перестане надавати 31 грудня

Найбільший у світі хостинг-провайдер GoDaddy повідомив клієнтів із Росії про розрив контрактів протягом трьох тижнів. Повідомлення публікують у мережі власники сайтів, повідомляє Радіо Свобода.

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GoDaddy надає клієнтам процесорні потужності та сховища для розміщення інтернет-сайтів у мережі та реєструє доменні імена. Компанія розміщує, за різними оцінками, від 15 до 19 відсотків світових веб-сайтів. У розісланому листі зазначено, що послуги клієнтам, пов’язаним із Росією, перестануть надавати 31 грудня.

«За нашими даними, ви або контактна особа, зазначена у вашому обліковому записі, можете перебувати в Російській Федерації. Якщо наші дані вірні, ваш обліковий запис (облікові записи) та/або дотичний продукт (продукти) будуть припинені з 31 грудня 2023 року», – йдеться в листі, що одержав і кореспондент російської служби Радіо Свобода.

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Провайдер додав, що доступ клієнтів у Росії до всіх даних і розміщеного контенту також буде припинений 31 грудня, і компанія не зможе надати їм резервні копії: «Ви не зможете отримати доступ до свого облікового запису та/або дотичного продукту після припинення їхньої дії».

У листі не зазначено, з чим пов’язане ухвалене рішення і якої кількості клієнтів воно торкнеться.

Раніше, 8 грудня, про розірвання контрактів клієнтів із Росії попередив великий німецький хостинг Hetzner. У тому числі повідомлення про розірвання отримали сайт Agentura.ru, що пише про російські спецслужби, і розслідувальний проєкт «Хроніки». У компанії не пояснили своїх дій, писало видання «Агентство».

До слова, Кремль намагається посилити цензуру, обмежуючи доступ жителів Росії до віртуальних приватних мереж (VPN). Таким чином, російська влада хоче позбавити громадян доступу до об'єктивних міжнародних джерел новин.