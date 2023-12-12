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Масштабний збій у роботі «Київстару»: соцмережі вибухнули обуренням та мемами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Масштабний збій у роботі «Київстару»: соцмережі вибухнули обуренням та мемами
Користувачі почали публікувати меми щодо масштабного збою «Київстару»
ілюстрація з відкритих джерел

Деякі українці вже замислюються над зміною мобільного оператора

У вівторок, 12 грудня, українці зіткнулися із масштабним збоєм у роботі мобільного оператора «Київстар». Орієнтовно із 7:00 години для користувачів стали доступними послуги зв’язку та доступу до інтернету. Станом на 11:00 мобільний оператор не відновив роботу. Реакція соцмереж на масштабний збій не змусила себе чекати. 

Журналіст Володимир Рунець підкреслив, що користується номером «Київстару» вже 18 років, а загалом послугами оператора – 21 рік. Проте після збою збирається перейти на іншого оператора. 

Масштабний збій у роботі «Київстару»: соцмережі вибухнули обуренням та мемами фото 1

«Я більше не можу і не хочу. Якщо ви думаєте, що це через збій у роботі? Там збій в головах. Три року тому я переїхав за місто. Три роки в моїй квартирі нема зв'язку. Три роки поспіль я писав і дзвонив. «Ваша проблєма очєнь важна для нас», - чув я весь час. Ваші проблеми, Київстар, для мене більше не важливі», – йдеться у його публікації.

Журналіст Богдан Буткевич дивується, як у воюючій країні один з головних, системних мобільних операторів «лягає наглухо», в тому числі й на фронті.

Масштабний збій у роботі «Київстару»: соцмережі вибухнули обуренням та мемами фото 2

Користувачі також почали публікувати меми щодо масштабного збою  «Київстару»:

8 фото
На весь екран

Нагадаємо, «Київстар» з 31 жовтня 2023 року припинив надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі. 

Як повідомлялося, українські оператори мобільного зв'язку виявилися неготовими до тривалих відключень світла.

Раніше абонентів Київстар та Vodafone попередили про масштабні зміни в деяких тарифних планах.

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Теги: українці Київстар соцмережі мобільні оператори

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