«Тримай WiFi». Vodafone закликає українців долучитися до ініціативи

Компанія пропонує прибрати пароль з WiFi-точки, щоб кожен міг користуватись інтернетом

Компанія закликає підтримати українців, які залишились без зв’язку

Мобільний оператор Vodafone закликав українців приєднатися до ініціативи «Тримай WiFi». Вона діє для підтримки тих, хто залишився без зв’язку.

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«Щоб не сталося, українці завжди тримаються і допомагають одне одному. Тож і зараз підтримаймо тих, хто залишився без звʼязку. Приєднуйтесь до нашої ініціативи «Тримай WiFi». Якщо ви – велика компанія, маленька кавʼярня чи магазин або просто сусід, приберіть пароль зі своєї WiFi-точки і перейменуйте її на «Trymai WiFi». Зробити це можна в є налаштуваннях вашого роутеру», – йдеться у повідомленні компанії.

Vodafone додав, що відкриває свої WiFi в магазинах за наступними адресами:

Київ, пл. Спортивна, 1.

Київ, вул. Дніпровська набережна, 33.

Київ, вул. Ген. Алмазова, 2.

Київ, вул. Хрещатик, 15/4.

Дніпро, пр. Слобожанський, 2.

Дніпро, вул. Титова, 36 ТРЦ Апполо.

Дніпро, пр. Яворницького, 52А.

Дніпро, пр. Яворницького, 55.

Одеса, вул. Преображенська, 52.

Одеса, вул. Добровольського,114/2.

Одеса, вул. Пушкінська, 51.

Херсон, пр. Ушакова, 30/1.

Миколаїв, вул. Соборна, 12в.

Вінниця, пр. Коцюбинського, 28.

Чернівці, пл. Соборна, 10.

Хмельницький, вул. Проскурівська, 22.

Запоріжжя, пр. Соборний, 170.

Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 25/34.

Ужгород, вул. Фединця, 47.

Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 10а.

Луцьк, вул. Лесі Українки, 52.

Рівне, пр. Миру, 13.

Полтава, вул. Європейська, 21.

Суми, пл. Незалежності, 3.

Харків, вул. Пушкінська, 67/69.

Краматорськ, вул. Двірцева, 19А.

Чернігів, пр. Миру, 32.

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

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До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.