Головна Техно Телеком
search button user button menu button

«Тримай WiFi». Vodafone закликає українців долучитися до ініціативи

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Тримай WiFi». Vodafone закликає українців долучитися до ініціативи
Компанія пропонує прибрати пароль з WiFi-точки, щоб кожен міг користуватись інтернетом
фото з відкритих джерел

Компанія закликає підтримати українців, які залишились без зв’язку

Мобільний оператор Vodafone закликав українців приєднатися до ініціативи «Тримай WiFi». Вона діє для підтримки тих, хто залишився без зв’язку.

«Щоб не сталося, українці завжди тримаються і допомагають одне одному. Тож і зараз підтримаймо тих, хто залишився без звʼязку. Приєднуйтесь до нашої ініціативи «Тримай WiFi». Якщо ви – велика компанія, маленька кавʼярня чи магазин або просто сусід, приберіть пароль зі своєї WiFi-точки і перейменуйте її на «Trymai WiFi». Зробити це можна в є налаштуваннях вашого роутеру», – йдеться у повідомленні компанії.

«Тримай WiFi». Vodafone закликає українців долучитися до ініціативи фото 1

Vodafone додав, що відкриває свої WiFi в магазинах за наступними адресами:

  • Київ, пл. Спортивна, 1.
  • Київ, вул. Дніпровська набережна, 33.
  • Київ, вул. Ген. Алмазова, 2.
  • Київ, вул. Хрещатик, 15/4.
  • Дніпро, пр. Слобожанський, 2.
  • Дніпро, вул. Титова, 36 ТРЦ Апполо.
  • Дніпро, пр. Яворницького, 52А.
  • Дніпро, пр. Яворницького, 55.
  • Одеса, вул. Преображенська, 52.
  • Одеса, вул. Добровольського,114/2.
  • Одеса, вул. Пушкінська, 51.
  • Херсон, пр. Ушакова, 30/1.
  • Миколаїв, вул. Соборна, 12в.
  • Вінниця, пр. Коцюбинського, 28.
  • Чернівці, пл. Соборна, 10.
  • Хмельницький, вул. Проскурівська, 22.
  • Запоріжжя, пр. Соборний, 170.
  • Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 25/34.
  • Ужгород, вул. Фединця, 47.
  • Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 10а.
  • Луцьк, вул. Лесі Українки, 52.
  • Рівне, пр. Миру, 13.
  • Полтава, вул. Європейська, 21.
  • Суми, пл. Незалежності, 3.
  • Харків, вул. Пушкінська, 67/69.
  • Краматорськ, вул. Двірцева, 19А.
  • Чернігів, пр. Миру, 32.

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.

Читайте також:

Теги: інтернет Vodafone українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через яку таку мрію Politico назвав президента Зеленського «мрійником року»?
Politico назвало Зеленського «мрійником року». Чому це удар по українцях
29 листопада, 12:11
Ті, хто сьогодні борються на фронті, б'ються за те, щоб провести кордон між нами та ними
Культурна дистанція. Наріжний камінь у фундаменті нашої війни
23 листопада, 10:13
України потребує нових урядовців навчених на західний манер
Україна – це великий Паперовий Левіафан
11 грудня, 17:31
65% українських біженців працездатного віку знайшли роботу у Польщі
В якій країні найбільше працевлаштованих біженців з України: інфографіка
20 листопада, 15:38
У Підмосков'ї через вибух на електропідстанції знеструмлено кілька населених пунктів
Блекаут у Підмосков'ї, вибух у Кривому Розі: головне за ніч
23 листопада, 07:10
Зазначається, що обмеження споживання триватимуть близько 2-3 год
Центр досліджень енергетики повідомив, при яких температурах можливе відключення світла
29 листопада, 08:50
Гендиректор «Київстар» зробив тривожну заяву щодо відновлення роботи сервісів
Гендиректор «Київстар» зробив тривожну заяву щодо відновлення роботи сервісів
Вчора, 14:42
Громадський, політичний діяч, науковець, дипломат Леонтій Сандуляк
Помер співавтор Акта проголошення незалежності України
3 грудня, 22:25
На території аеропорту «Тегель» зробили умови для прийому біженців з України
Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
5 грудня, 08:08

Телеком

«Тримай WiFi». Vodafone закликає українців долучитися до ініціативи
«Тримай WiFi». Vodafone закликає українців долучитися до ініціативи
Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора
Збій у «Київстарі». З якими труднощами стикаються українці, які хочуть змінити оператора
Ажіотаж навколо стартових пакетів. lifecell звернувся до українців
Ажіотаж навколо стартових пакетів. lifecell звернувся до українців
Масштабний збій у «Київстарі»: що зараз відомо та коли очікувати відновлення
Масштабний збій у «Київстарі»: що зараз відомо та коли очікувати відновлення
«Київстар» частково відновив роботу
«Київстар» частково відновив роботу
Драма «Київстару». Хто залишиться «поза зоною» назавжди?
Драма «Київстару». Хто залишиться «поза зоною» назавжди?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
28K
Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
26K
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
23K
Кібератака на «Київстар». Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів
14K
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни
14K
Уряд Британії розповів, скільки ще людей хоче мобілізувати Путін

Новини

Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:56
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 04:40
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37
Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Вчора, 14:26
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua