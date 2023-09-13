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Підвищення зарплат й оборонна промисловість: Зеленський окреслив пріоритети бюджету на наступний рік

Діана Гасюк
glavcom.ua
Підвищення зарплат й оборонна промисловість: Зеленський окреслив пріоритети бюджету на наступний рік
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

В Україні також буде здійснено стимулювання економіки: виробництв, робочих місць, інвестицій

Кабінет міністрів України має підготувати основу для того, щоб у наступному році підвищити мінімальну зарплату в Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
 
«Я доручив Премʼєр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні. Абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут, в Україні, окреслити час завершення цієї війни. Нашою перемогою. Наша зброя, яка досягатиме всіх необхідних для України цілей. Наша економіка, яка зможе давати українцям необхідні робочі місця. Соціальні функції держави, які повинні виконуватися. Державний функціонал, передусім цифровий функціонал, який має ставати більш сучасним, ніж будь-де у Європі. Все це – наші інструменти, щоб наблизити перемогу України», – наголосив президент.

Крім того, в Україні буде здійснено стимулювання економіки: виробництв, робочих місць, інвестицій – того, що потрібне, аби країна могла швидше відновитись.

Глава держави заявив, що урядовці представлять деталі такого стимулювання. Це й те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів, і продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних парків.

Володимир Зеленський розповів, що провів нараду з Прем’єр-міністром Шмигалем і міністром фінансів Марченком щодо бюджету наступного року.

«Головне – захист нашої держави й людей. Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто трильйон шістсот мільярдів гривень. Щонайменше!», – підкреслив президент.

За словами президента, наступного року буде додано значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні і на дрони. Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво.

«Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати», – додав він.

Зокрема очільник України заявив, що окремий бюджетний пріоритет – це підтримка наших ветеранів.

«Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 мільярдів гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів», – зазначив Зеленський.

Також, як повідомив президент, Україна закладає необхідні кошти на цифровізацію, включно з нашою «Мрією» – новим інструментом для дітей, батьків, вчителів, який ми вже попередньо представили. Наступного року «Мрія» має запрацювати на повну й стати доступною українцям у кожному куточку світу.

Зеленський також провів сьогодні нараду щодо інтеграції нашої держави із Євросоюзом і НАТО.

«Інша нарада, тривала нарада, – щодо підготовки перемовин із партнерами, різними: із «Великої сімки», із Глобального Півдня. Все це буде», – повідомив президент.

Традиційно президент подякував нашим воїнам.

«Сьогодні особливо – нашим льотчикам. Молодці, хлопці! Всі ми вами пишаємось. Я дякую кожному й кожній, хто воює та працює заради України! Усі, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях. Я дякую кожному й кожній, хто тренує наших бійців, хто виробляє для України зброю, хто знаходить у світі все, що необхідне Україні. Я дякую вам усім!», – відзначив очільник України.

Теги: економіка зброя фінансування Володимир Зеленський безпека

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