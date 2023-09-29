Сім країн ЄС замовили боєприпаси для України за прискореною процедурою

Розмістивши замовлення до кінця цього місяця, країни мають право подати заявку на відшкодування витрат на боєприпаси, закуплені для України, із фонду ЄС, Європейського фонду миру

Замовлення стосуються артилерійських снарядів калібру 155 мм

Сім країн Європейського союзу замовили боєприпаси для ЗСУ в рамках програми закупівель ЄС, щоб допомогти Україні поповнити виснажені запаси. Про це пише Reuters.

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Країни Євросоюзу замовили боєприпаси, щоб доставити терміново необхідні артилерійські снаряди на фронт.

Як зазначається, замовлення, розміщені в рамках контрактів, укладених Європейським оборонним агентством (EDA – «Главком»), стосуються артилерійських снарядів калібру 155 мм. Схему було створено в рамках плану вартістю щонайменше 2 млрд євро, розпочатого в березні з метою постачання в Україну 1 мільйона артилерійських снарядів і ракет протягом року.

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Деякі чиновники й дипломати висловили скептицизм щодо того, що ця мета буде досягнута, але ця ініціатива стала значним кроком у зростанні ролі ЄС в обороні, чому сприяла війна РФ проти України.

«Сім держав-членів вже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси за прискореною процедурою EDA. Найближчими тижнями та місяцями можуть з'явитися додаткові замовлення, наприклад, для національних цілей поповнення запасів», – повідомило агентство у відповідь на запит Reuters.

Агентство відмовилося назвати країни, заявивши, що кожен уряд має оголосити про свої розпорядження. У відповідь на запит міністерство оборони Литви підтвердило, що вона є однією з країн.

Також EDA відмовилося назвати вартість та кількість замовлень, заявивши, що більшість інформації є конфіденційною, додає Reuters. Однак в агентстві заявили, що угоди укладалися як на снаряди, так і на компоненти, такі як детонатори, снаряди, заряди та капсулі.

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У заяві йдеться, що схема охоплює чотири «сучасні вогневі платформи, розроблені та вироблені в Європі... і які найчастіше використовуються українськими збройними силами». Згадуються французькі Caesar, польські Krab, німецькі PzH2000 та словацькі Zuzana C/2000.

Розмістивши замовлення до кінця цього місяця, країни мають право подати заявку на відшкодування витрат на боєприпаси, закуплені для України, із фонду ЄС, Європейського фонду миру.

Триває 583-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.