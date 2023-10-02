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Боррель запевнив, що США підтримуватиме Україну, попри ситуацію з фінансуванням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Боррель запевнив, що США підтримуватиме Україну, попри ситуацію з фінансуванням
Боррель заявив, що рішення США щодо відмови від пакета фінансування для України буде переглянуто
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, навіть після того, як законодавці у Вашингтоні відмовилися від пакета фінансування для Києва

Головний дипломат ЄС висловив упевненість, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, навіть після того, як законодавці у Вашингтоні відмовилися від пакета фінансування для Києва, щоб запобігти закриттю уряду. Про це повідомляє Politico.

«Я впевнений, що це рішення буде переглянуто, і загалом ми будемо на вашому боці», – сказав Жозеп Боррель журналістам у Києві в понеділок, маючи на увазі суперечливий крок щодо фінансування, якого вимагають законодавці-республіканці в США.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також применшив рішення Конгресу США, яке він назвав «інцидентом».

«Ми працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб гарантувати, що це не повториться знову за будь-яких обставин», – сказав Кулеба журналістам, виступаючи разом із Боррелем.

Міністри закордонних справ ЄС також висловили впевненість, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, поки Джо Байден буде на посаді.

Глава МЗС Катрін Колонна підкреслила, що «президент Байден висловив свою прихильність, тому ми не сумніваємося, що США залишаться на боці України».

Зазначимо, 30 вересня Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, з якого було вилучено $6 млрд на підтримку України. Законопроєкт ухвалили, щоб уникнути так званого шатдауну – припинення роботи уряду. Бюджет, ухвалений на 45 днів, включає кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає допомоги Україні

Нагадаємо, що 2 жовтня у Києві розпочинається засідання Ради міністрів Європейського союзу із закордонних справ, яке є першим в історії зустріччю представників міністерств усіх 27 держав-членів поза межами ЄС. Глави МЗС країн ЄС здійснюють не анонсований візит до Києва для неформальної зустрічі для демонстрації підтримки України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

До слова, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в рамках свого візиту до Києва заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська.

Читайте також: Коли Україні світить членство в ЄС: Голова представництва назвала терміни
Теги: Європейський союз США війна МЗС

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