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У Києві стартує Рада ЄС із закордонних справ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві стартує Рада ЄС із закордонних справ
Глави МЗС країн ЄС здійснюють не анонсований візит до Києва для неформальної зустрічі 
фото з відкритих джерел

Жозеп Боррель: «Ми повинні забезпечити постійну та структурну підтримку, тому що ми зіткнулися з екзистенційною загрозою для Європи» 

Сьогодні, 2 жовтня, у Києві розпочинається засідання Ради міністрів Європейського союзу із закордонних справ, яке є першим в історії зустріччю представників міністерств усіх 27 держав-членів поза межами ЄС. Про це повідомив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у своєму Twitter (X).

 «Сьогодні я збираю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 держав-членів за межами ЄС», написав Боррель.

Глави МЗС країн ЄС здійснюють не анонсований візит до Києва для неформальної зустрічі для демонстрації підтримки України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

За словами Борреля, підтримка України «не залежить від того, як розвиватиметься війна найближчими днями та тижнями», – пише Euractiv.

«Давайте подивимося, що станеться у США, але зі свого боку ми продовжимо підтримувати та збільшувати нашу підтримку... Ми повинні забезпечити постійну та структурну підтримку, тому що ми зіткнулися з екзистенційною загрозою для Європи», – сказав він журналістам.

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель приїхав до Києва 1 жовтня після візиту до Одеси. Про це політик повідомив у Twitter. Боррель зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Lипломат взяв участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловив підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за спільні європейські цінності.

Теги: війна Дмитро Кулеба Європейський союз

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