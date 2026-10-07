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«Зелений щит». Правоохоронці розпочали масштабну спецоперацію у лісовій галузі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Зелений щит». Правоохоронці розпочали масштабну спецоперацію у лісовій галузі
ДБР розпочало спецоперацію проти схем із українськими лісами
фото: ДБР

Слідчі взялися не лише за працівників лісгоспів – перевірки торкнулися й керівної ланки державних підприємств

Державне бюро розслідувань розпочало масштабну спецоперацію «Зелений щит», метою якої стало викриття незаконних рубок, розкрадання деревини та корупційних схем у лісовій галузі. Слідчі дії проводять у межах одразу низки кримінальних проваджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

За даними правоохоронців, спецоперація охопила як працівників лісових господарств, так і посадовців керівної ланки державних підприємств.

«Зелений щит». Правоохоронці розпочали масштабну спецоперацію у лісовій галузі фото 1
фото: ДБР

У межах «Зеленого щита» проводяться слідчі дії у низці кримінальних проваджень. Після їх завершення правоохоронці мають ухвалити відповідні процесуальні рішення.

Водночас у ДБР повідомили, що частина розслідувань уже перебуває на етапі, який передбачає подальше передання справ до суду. В окремих кримінальних провадженнях планується скерування обвинувальних актів.

Метою масштабної операції правоохоронці назвали припинення незаконного використання лісових ресурсів, встановлення всіх причетних до можливих злочинних схем та забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.

У Бюро зазначили, що «Зелений щит» став продовженням системної роботи ДБР із викриття злочинних схем у різних сферах.

Наразі правоохоронці не розкривають подробиць щодо конкретних фігурантів спецоперації. Також не повідомляється, у яких саме регіонах проводяться слідчі дії, скільки осіб вони охопили та якої суми можуть сягати збитки державі. Результати спецоперації «Зелений щит» у ДБР пообіцяли оприлюднити після завершення першочергових слідчих дій.

Нагадаємо, раніше ДБР завершило розслідування щодо керівництва Кутського лісгоспу на Прикарпатті. За даними слідства, посадовці організували незаконні рубки на території Національного природного парку «Гуцульщина». На площі 195 га було знищено понад 13 тис. дерев, а завдані довкіллю збитки оцінили у понад 731 млн грн. Обвинувальний акт скерували до суду.

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Теги: ДБР ліс корупція в Україні

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