Генпрокурор Кравченко заявив, що готовий піти у відставку, але висунув умову

Водночас генпрокурор наголосив, що наразі не має наміру звільнятися за власним бажанням

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що готовий залишити посаду, однак не планує самостійно подавати заяву про відставку. За його словами, для цього має бути відповідне прохання з боку керівництва держави або колег. Про це повідомляють ЗМІ, це підтвердили джерела «Главкому».

Кравченко зазначив, що піде у відставку, якщо його про це попросить президент Володимир Зеленський, Верховна Рада або колеги.

Водночас генпрокурор наголосив, що наразі не має наміру звільнятися за власним бажанням. Він пояснив, що готовий продовжувати роботу та виконувати покладені на нього обов'язки.

Заява Кравченка пролунала на тлі операції «Карфаген», у межах якої правоохоронці проводять масштабні слідчі дії. Генпрокурор заявив, що не вважає ці події підставою для його автоматичної відставки.

За словами Кравченка, питання його подальшого перебування на посаді має вирішуватися у встановленому законом порядку. Він також підкреслив, що не тримається за посаду та готовий піти, якщо відповідне рішення буде ухвалене.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.