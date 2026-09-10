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СБУ викрила топпосадовців Луганської адміністрації на привласненні 5 млн грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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СБУ викрила топпосадовців Луганської адміністрації на привласненні 5 млн грн
Фігурантам справи загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: СБУ

Керівник одного з департаментів адміністрації та його заступник організували схему з «відкатами»

Служба безпеки України викрила схему привласнення бюджетних коштів під час державних закупівель, до якої були причетні посадовці Луганської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

Правоохоронці затримали керівника одного з департаментів ОВА, його заступника та власника афілійованої компанії. За даними слідства, вони намагалися привласнити близько 5 млн грн бюджетних коштів.

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Кадри спецоперації
фото: СБУ

Посадовці, як встановило розслідування, штучно створювали видимість конкуренції під час тендерів на оплату послуг. Перемогу в конкурсах вони забезпечували пов'язаним із ними підприємствам.

За це організатори схеми отримували від підконтрольних комерційних структур регулярні «відкати» у вигляді щомісячних грошових траншів. Для приховування походження коштів та їхньої передачі готівкою фігуранти використовували поштові відправлення. СБУ задокументувала такі «посилки» з Кропивницького та Закарпаття.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи з розрахунками «відкатів» та готівку, яку слідство вважає одержаною злочинним шляхом.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.

Варто нагадати, що контррозвідка Служби безпеки України затримала 19-річного жителя Миколаєва, якого підозрюють у підготовці замовного вбивства відомого громадського активіста на Київщині за завданням ФСБ. За даними слідства, чоловік мав застрелити свою жертву із засідки.

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Теги: СБУ корупція корупція в Україні Луганщина

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