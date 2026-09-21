Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Офіційно службове відрядження завершилося 18 вересня, але в Офісі генерального прокурора його досі не бачили

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не повернувся до роботи в Офісі генерального прокурора після службового відрядження до Франції. Станом на 16:45 21 вересня він на своє робоче місце не прибув.

Про це повідомила речниця Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська у коментарі «Главкому». За її словами, офіційною датою завершення відрядження Кравченка було 18 вересня.

«Станом на 16:45 21 вересня він на роботу в Офіс генерального прокурора не прибув», – сказала Гайовська.

Очільниця пресслужби також зазначила, що Кравченко після звільнення з посади генерального прокурора продовжує залишатися прокурором Офісу генпрокурора. Водночас речниця не має інформації, чи повернувся він в Україну та де саме перебуває зараз.

Варто нагадати, що вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Напередодні голосування Верховної Ради за його звільнення Руслан Кравченко заявив про тиск на народних депутатів. Він закликав парламент ухвалювати рішення самостійно та без впливу з боку інших органів влади.

Кравченко наголошував, що президент має конституційне право внести до парламенту подання про звільнення генерального прокурора, а в умовах воєнного стану – відсторонити його від виконання обов'язків. Водночас, за його словами, глава держави не може вимагати від депутатів конкретного рішення, оскільки воно належить до виключних повноважень Верховної Ради.

Варто зазначити, що Верховна Рада 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.