Рада запустила процедуру звільнення Кравченка

У парламенті зареєстрували проєкт постанови про надання згоди на звільнення генпрокурора

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про надання згоди президенту України на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Відповідний документ з’явився в картці законопроєкту на сайті парламенту, пише «Главком».

Проєкт постанови передбачає надання згоди президенту на звільнення Кравченка Р.А. з посади генерального прокурора України.

Таким чином, його заява про звільнення, подана 7 вересня, перейшла до парламентської процедури. Раніше Кравченко заявив про намір залишити посаду генерального прокурора.

фото: скриншот документу

Водночас сама реєстрація проєкту постанови не означає автоматичного звільнення Кравченка. Для цього Верховна Рада має розглянути документ та ухвалити рішення про надання згоди на звільнення.

Після відповідного рішення парламенту президент зможе оформити звільнення генерального прокурора.

До слова, Національне антикорупційне бюро України відповіло на заяви генерального прокурора Руслана Кравченка щодо підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та нібито пропозицій гарантій недоторканності. Бюро заявило, що Кривоносу офіційно не вручали підозру.

Зауважимо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко наразі перебуває у закордонному відрядженні.

Як повідомлялося, 15 вересня Верховна Рада проголосує за відставку генпрокурора Руслана Кравченка.