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Генеральний прокурор може втратити посаду вже завтра: що вирішив комітет Ради

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Генеральний прокурор може втратити посаду вже завтра: що вирішив комітет Ради
Для звільнення генерального прокурора необхідна згода парламенту
фото з відкритих джерел

Усі 17 членів правоохоронного комітету підтримали подання президента

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав подання президента про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. За це рішення проголосували всі 17 членів комітету. Про це повідомив народний депутат Давид Арахамія, пише «Главком». 

Проти та тих, хто утримався, не було. Тепер подання має розглянути сесійна зала Верховної Ради. Голосування заплановане на 15 вересня.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про надання згоди на звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. Відповідний проєкт постанови зареєстрували у Верховній Раді.

Для звільнення генерального прокурора необхідна згода парламенту. Якщо депутати підтримають подання, президент зможе звільнити Кравченка своїм указом.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Варто зазначити, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав подання президента про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. 

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Теги: Генпрокурор Верховна Рада корупція в Україні корупція Руслан Кравченко операція «Карфаген»

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