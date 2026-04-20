Незаконні рубки у Карпатах. Прокуратура подала позови на сотні мільйонів до «Лісів України»

Майже 387 млн грн збитків прокуратура Івано-Франківщини вимагає стягнути з ДП «Ліси України»

Прокуратура Івано-Франківської області подала до господарського суду позов проти державного підприємства «Ліси України» з вимогою компенсувати майже 387 млн грн збитків за вирубку в національному парку «Гуцульщина». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, з квітня до грудня 2022 року тодішнє Кутське лісове господарство незаконно вирубало понад 9 тис. дерев на території Яблунівського та Березівського лісництв. Під вирубку потрапили цінні масиви в межах природно-заповідного фонду – національного природного парку «Гуцульщина».

фото: Офіс генпрокурора

Як зазначають правоохоронці, рубки проводили під виглядом санітарного оздоровлення без необхідних погоджень і лімітів – зокрема, без дозволів профільного міністерства, обласного управління екології та науково-технічної ради нацпарку. За документами рубки зазначали як прохідні або переформування.

У листопаді 2022 році Державне агентство лісових ресурсів вирішило закрити Кутське лісове господарство, приєднавши його до «Лісів України». Того ж року в складі держпідприємства створили філію «Карпатський лісовий офіс», яке у жовтні 2024 року остаточно поглинуло всі активи, пасиви, майно та права Кутського лісгоспу. Проти його посадовців відкрили кримінальне провадження, їх судитимуть окремо.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо керівництва ДП «Кутське лісове господарство», яке організувало незаконні рубки на території Національного природного парку «Гуцульщина». Обвинувальний акт скеровано до суду.

До слова, державне підприємство «Ліси України» у квітні відновлює реалізацію 25 проєктів із будівництва лісових доріг загальною протяжністю майже 90 км. Будівництво об’єктів стартувало восени 2025 року у Карпатській, Північній, Подільській, Поліській і Столичній філіях. Роботи було призупинено на зимовий період, проте наразі підрядні організації повертаються до виконання проєктів.